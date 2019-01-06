В соцсетях раскритиковали украинскую делегацию на вручении томоса ПЦУ

Пользователей социальных сетей возмутил состав правительственной делегации, прибывшей в Стамбул на церемонию вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом пишет Strana.ua.

В частности, речь идет о нескольких криминальных авторитетах, стоявших в первых рядах. Рядом с президентом Петром Порошенко и митрополитом Епифанием оказались "бизнесмены" Александр Петровский (по прозвищу "Нарик") и Эмиль Арутюнян ("Эмиль"). По слухам, именно первый собирал деньги для продвижения вопроса с получением автокефалии. Пользователи соцсетей горько шутят, что за это в честь Петровского могут переименовать город Днепр обратно в Днепропетровск. Присутствие таких людей в новообразованной церкви пугает украинцев.

Напомним, в субботу Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии ПЦУ, а сегодня вручил этот документ митрополиту Епифанию. Церемония прошла в соборе святого Георгия в Стамбуле. При этом присутствовали многие члены кабмина Украины, что вызвало вопрос, за чей счет не имеющие никакого отношения к религии чиновники отправились в Турцию.

В документе отмечается, что "права Вселенского престола на экзархат на Украине и священные ставропигии остаются непреуменьшенными", и все "значительные вопросы" Святейшая церковь Украины (именно так в тексте называется ПЦУ) должна решать через Константинополь. При этом автокефалия ПЦУ ограничена границами украинского государства, она не может назначать епископов или создавать парафии за пределами Украины.

Объединительный православный собор на Украине, утвердивший устав новой церкви, прошел 15 декабря прошлого года. При этом Украинская православная церковь Московского патриархата, имеющая наибольшую паству в стране, не признала решение собора.