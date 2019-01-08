Что обязательно случится в России в 2019 году, если, конечно, жизнь пойдет своим чередом? Появятся не меньше 1,5 миллиона детей. Так обещает великий Росстат. Мы не будем думать, мало их или много. Просто хорошо, что они придут к нам. И пусть кричат как можно громче, заявляя о себе.

Будут совершены - надеемся, что на небесах - примерно миллион браков. Заранее известно, что это не очень ранние браки. Более половины - тех, кому от 25 до 34 лет. Но будут и разводы. Никак не меньше 600 тысяч. Никогда за двадцать прошлых лет их не было меньше. И все-таки слюбимся и стерпимся, и будем чуть осторожнее на поворотах, и статистику эту, не самую почтенную, повергнем в прах!

Родится ли кто-то знаменитый? Наверняка. Но об этом мы не сразу узнаем. Интересно, а кто из наших великих появился на свет двести лет назад, в 1819 году? Из известных имен - Яков Полонский, Мельников-Печерский. Да еще Мария Николаевна, своеобычная дочь Николая I, жившая по своим законам. А там, на Западе? Королева Виктория, встретившая потом XX век.

Кем же знаменит год 1919? Это был год лейтенантов и капитанов, Героев Советского Союза. Писатели Александр Володин, Николай Глазков, Даниил Гранин, актриса Целиковская, посол Добрынин. Сэлинджер - одно из крупнейших имен XX века.

Что ж, кто-то из великих появится и в 2019 году. Никуда не денемся. Закономерно, обязательно. Ждем с нетерпением.

Впереди год - большой, яркий, с массой возможностей и рисков. Не пропустить бы его! Двигаться - из еле ползущей экономики в мир идей и быстрых изменений

Между тем больше всего в этом году будет Александров и Михаилов, Артемов, Максимов, Иванов, Дмитриев и Даниилов. Что касается будущих примерных жен - то на первом месте отчего-то Софья, а уже потом - Мария, Анна, Алиса, Анастасия, Александра. Ну и, конечно, - Виктория, Полина, Елизавета и Екатерина. Так говорят московские и петербургские загсы.

Заранее известно, что в следующем году в России будет не меньше 78 миллионов женщин и 68 миллионов мужчин.

10 миллионов женщин, которым нет пары, каждая восьмая - когда-нибудь мы будем вспоминать об этом с тихим ужасом. У нас один из самых высоких в мире разрывов в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами - 10 лет. Мы просто обязаны его сократить хотя бы до 2-3 лет, как в развитых странах.

Как всегда, в 2019 году будет очень много желающих повелеть, указать и все устроить, но только сверху. Будет принято не меньше 18,5 тысячи нормативных актов федерального уровня и не менее 40 тысяч - региональных. Примерно по одному нормативному акту на 2000 человек. Каждый год их число только растет.

Но будет ли лучше наша жизнь, когда нормотворчество растет по экспоненте? Не уверены, не знаем. Слишком много сил влияют на нее и не зависят ни от воли парламентария, ни от желаний чиновника. Что еще случится, как ни регулируй жизнь? Есть теория, что кризисы - всегда на пиках солнечных циклов. Значит, нам повезло, в 2019 году солнце будет на минимуме. Оно сулит нам спокойствие. Но мы тем не менее знаем, что в 2019 году рубль, нефть, доллар, финансовые рынки и даже вечно желаемое золото будут жить, как на качелях. Глобальные финансы гудят, как улей. Год 2018-й это уже показал. Сейсмика нарастала весь год. И нам тоже досталось - на четверть девальвировали рубль. Значит, и наши личные, и большие финансы в 2019 году будет обязательно трясти. Может прилететь и кризис. На таких развивающихся рынках, как Россия, кризисы бывают один-два раза в 10 -15 лет. Доказано статистикой. Так ждать нам кризиса в 2019 году или нет? Да, он может быть занесен извне, с вероятностью, по оценке, 30-35 процентов. Откуда? Заранее никто не знает. Но направления главного финансового удара - США (акции, нефть, газ, металлы), крупные страны Латинской Америки, Турция, средиземноморские страны ЕС с большими государственными долгами и, в меньшей степени, Китай. Много рисков в геополитике.

Бог с ним, кризисом! Чем сердце успокоится? И что обещает нам статистика прошлых лет? В 2019 году в России обязательно будет напечатано около 100 тысяч новых книг тиражом больше 300 миллионов экземпляров, по две книги на брата. Дети будут торжественно вступать в десятки зоопарков. Не меньше 8 миллионов вместе с родителями. Не меньше 5,5 миллиона - в цирки. И, да возрадуется душа, больше 3,5 миллиона соотечественников приобщатся к музеям и не меньше 35 миллионов - к театрам. Все это из года в год. В этом есть что-то величественное - когда каждый день примерно 100 тысяч человек по всей стране входят в театр. А все-таки маловато будет. Побольше бы. Каждый год в живом театре побывает только один из четырех. А знаете, какой зарубежный классик востребован больше всего? Эрих Мария Ремарк. В 2017 году вышел тиражом больше 600 тысяч экземпляров. А российский? Конечно, Достоевский. Почти 500 тысяч экземпляров. И затем Булгаков - 400 тысяч. Достоевщина и булгаковщина на первых местах - очень точно о многих наших экономических проблемах. Хлеб насущный - с ним как? Как бы мы ни спорили о будущем и не жаловались, что у одних больше, а у других меньше, но мы, 146 миллионов человек, потребим (так это называется) за 2019 год примерно 10 миллионов тонн мяса, не менее 2 миллионов тонн колбасы, произведенных в России, не меньше 5 миллионов тонн молока и 6 миллионов тонн хлеба. А еще более 700 миллионов литров водки и 7,5 миллиона литров пива, более 40 миллиардов яиц. Как представить себе эти величественные горы еды и питья?

Заранее известно, что мы сносим не менее 250 миллионов пар обуви, истребим 4 миллиона персональных компьютеров, чтобы купить новые, и сядем на 3 миллиона только что приобретенных велосипедов. Огромные рынки, много ртов, ног, плеч и, самое главное, голов. Им бы больше своего - не импорта. Доля купленного за границей в непродовольственных ресурсах розничной торговли заметно выше 40 процентов. По обуви - выше 75-80 процентов. Примерно так же будет и в 2019 году. Когда же мы перезимуем, просвистим лето и будем снова готовы поднять бокалы, то для этого нужно не забыть произвести, как и каждый год, 130 миллионов литров шампанского.

В 2019 году будет добыто больше 500 миллионов тонн нефти, больше, чем по 3 тонны на каждого живущего в России, не меньше 650 миллиардов кубометров природного газа. По 4,5 тысячи кубов на каждого. Будет ли нам спокойнее от этого жить? Не знаем, увидим. Но точно отправим на экспорт около половины добытых нефти и угля, примерно 30 процентов природного газа. Это жирный кусок в общий котел. В 2019 году мы также произведем не меньше 50 миллионов тонн чугуна и 70 миллионов тонн стали. Больше 800 килограммов металла на каждого российского гражданина, от мала до велика. Это греет душу. Есть за что подержаться. А вот во что эта груда металла превратится - большой вопрос. Не меньше трети пойдет на экспорт.

Интрига 2019 года - появится ли на дорогах полностью беспилотный автомобиль. "Тесла" давно обещает это, все крупнейшие автомобильные компании мира - в конкуренции, кто первый.

В 2019 году мы произведем по 800 кг металла на каждого российского гражданина. Это греет душу. А вот во что эта груда металла превратится - большой вопрос

От этой перспективы - сидеть в авто сложа ручки - как-то не по себе. Но мы привыкнем, так же, как не думаем об автопилоте в самолетах. Ведь и лифт не мог когда-то двинуться без лифтера. Главное, России не отстать в этой безумной гонке. Или все же отстанем? А что никогда, ни при каких обстоятельствах не случится в 2019 году? Знаменитый фильм "Бегущий по лезвию", снятый в 1981 году, обещал, что в 2019-м начнется восстание репликантов, искусственных людей, против человечества. А нас всех должен был спасти Харрисон Форд, хотя и влюбится в репликантку самой последней конструкции. Этого восстания не произойдет, отчего нам - большая радость. Хотя игры с искусственным интеллектом потихоньку ведут... о, мы знаем, куда! Впереди год - большой, яркий, с массой возможностей и рисков. Не пропустить бы его! И не нагнать бы страху! И, главное, двигаться - из старческой, еле ползущей экономики в мир мобильности, идей, быстрых изменений. Будет ли это? Обещать невозможно, но есть желание - быть в движении, ни от кого не отставать, быть впереди. Только так - быть! Но когда? И, главное, как?

Дни календаря

Что произойдет в мире в 2019 году

29 марта - день выхода Великобритании из ЕС. Случится это или нет - есть варианты. Между прочим, могут быть потрясения на финансовых рынках. Лондон - второе по значению ядро глобальных финансов. Как в хорошем триллере - конец неизвестен.

31 марта - президентские выборы на Украине. Их исход будет влиять на ситуацию в Восточной Европе.

30 апреля в Японии отречется от власти единственный в мире император - Акихито. В пользу наследника, конечно. Никаких потрясений - но событие яркое.

В июне-июле во Франции женский чемпионат мира по футболу. Жалко - нашей команды там нет, мы бы полюбовались.