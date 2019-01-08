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08.01.2019 06:39
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Япония предложит РФ отказаться от взаимных компенсаций по Курилам

Текст: Александр Ленин

Японские власти планируют предложить Москве в ходе переговоров отказаться от взаимных компенсаций по южным Курильским островам. Об этом сообщает газета "Иомиури симбун" со ссылкой на собственные источники. Официальный Токио рассчитывает подписать соответствующее соглашение параллельно с мирным договором.

Правительство Японии собирается активизировать диалог по заключению мирного договора с РФ. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что в нынешнем году настанет решающий момент в диалоге с Москвой, и предложил поставить точку в указанном вопросе.

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Добавим, что 14 января в Москве пройдут консультации министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно. Стороны обменяются мнениями по проблематике заключения мирного договора. Встреча руководителей внешнеполитических ведомств Японии и России пройдет накануне двусторонних контактов на высшем уровне.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ во второй половине января по пути в Давос на Международный экономический форум сделает остановку в РФ для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Некоторые СМИ отмечают, что диалог первых лиц намечен на 21 января.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ 14 ноября прошлого года на встрече в Сингапуре договорились ускорить диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, которая предполагает передачу японской стороне острова Шикотан и гряды Хабомаи после заключения полноценного мирного договора.

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