Япония предложит РФ отказаться от взаимных компенсаций по Курилам

Японские власти планируют предложить Москве в ходе переговоров отказаться от взаимных компенсаций по южным Курильским островам. Об этом сообщает газета " Иомиури симбун " со ссылкой на собственные источники. Официальный Токио рассчитывает подписать соответствующее соглашение параллельно с мирным договором.

Правительство Японии собирается активизировать диалог по заключению мирного договора с РФ. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что в нынешнем году настанет решающий момент в диалоге с Москвой, и предложил поставить точку в указанном вопросе.

Добавим, что 14 января в Москве пройдут консультации министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно. Стороны обменяются мнениями по проблематике заключения мирного договора. Встреча руководителей внешнеполитических ведомств Японии и России пройдет накануне двусторонних контактов на высшем уровне.

Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ во второй половине января по пути в Давос на Международный экономический форум сделает остановку в РФ для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Некоторые СМИ отмечают, что диалог первых лиц намечен на 21 января.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ 14 ноября прошлого года на встрече в Сингапуре договорились ускорить диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, которая предполагает передачу японской стороне острова Шикотан и гряды Хабомаи после заключения полноценного мирного договора.