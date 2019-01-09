Для российских солдат создадут систему "свой-чужой"

Российские конструкторы создадут для боевой экипировки военнослужащих "Ратник-3" индивидуальные системы распознавания "свой-чужой". Разработка поможет предотвратить на поле боя потери от так называемого "дружественного огня".

На данный момент подобная система, основанная на радиолокационных датчиках, применяется в авиации.

"Прежде всего, предстоит учесть не только технические характеристики новой системы распознавания, но и условия ее применения, возможности радиоэлектронной борьбы противника и множество других факторов. В настоящее время наши специалисты занимаются разработкой возможных алгоритмов работы данной системы", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор "Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения" Альберт Баков.

Ранее сообщалось, что в состав перспективной боевой экипировки "Ратник" третьего поколения будут интегрированы портативные роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты. Основу снаряжения составит экзоскелет, который будет облегчать физические нагрузки и защищать бойца от травм.

В данный момент для связи и разведки российские военнослужащие используют комплекс "Стрелец". С его помощью командир может отслеживать в режиме реального времени положение бойцов на тактической карте, а также получать данные о физиологическом состоянии - прибор регистрирует пульс, частоту дыхания и артериальное давление. Кроме того, "Стрелец" способен передавать координаты цели и другие данные на беспилотники, в штаб или в артиллерийские батареи.