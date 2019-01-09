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Гильдия режиссеров США назвала номинантов своей премии

Новости
    09.01.2019, 12:16
Текст:   Борис Шигин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Гильдия режиссеров США озвучила номинантов категории Лучший режиссер полнометражного фильма. Список опубликован на официальном сайте Гильдии.

Пять режиссеров, чьи фильмы вышли в 2018 году, претендуют на главную награду. Среди них - Брэдли Купер, снявший фильм "Звезда родилась" с Леди Гагой.

Фото: kinopoisk.ru
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На место лучшего режиссера также рассматривается Альфонсо Куарон с фильмом "Рома". Мексиканский режиссер уже получил престижные награды за работу над этой картиной - "Золотого льва" и "Золотой глобус".

Другие номинанты - Питер Фаррели ("Зеленая книга"), Спайк Ли ("Черный клановец") и Адам Маккей ("Власть").

Брэдли Купер номинирован и в категории Лучший режиссерский дебют, где заявлены также Бо Бернэм ("Восьмой класс"), Карлос Лопес Эстрада ("Слепые пятна"), Мэтт Хейнеман ("Частная война") и Бутс Райли ("Простите за беспокойство").

В 71-й раз церемония вручения премий Гильдии режиссеров США пройдет в Лос-Анджелесе 2 февраля.

На 70-й церемонии Лучшим режиссером полнометражного фильма стал Гильермо Дель Торо с "Формой воды", впоследствии получивший и "Оскар".

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