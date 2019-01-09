Штраф за неоплату парковки в Москве вырос в два раза

С 9 января размер штрафа за неоплаченную парковку в Москве составляет 5 тысяч рублей. Соответствующие изменения были внесены в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в конце прошлого года.

Новогодние парковочные "каникулы" закончились, и с 9 января московским автомобилистам снова нужно оплачивать городские стоянки. Штраф за неоплату парковки теперь составляет не 2,5 тысячи рублей, как раньше, а вдвое больше - 5 тысяч рублей. За внесение соответствующих поправок, которые начинают действовать в первый рабочий день 2019 года, проголосовали депутаты Мосгордумы.

Как отметили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП), старый штраф уже не мог сдержать автомобилистов от нарушения правил парковки, а новая сумма взыскания является соразмерной правонарушению. На самом деле, при старом наказании было выгоднее просто заплатить штраф - его сумма "отбивалась" за 7 часов на парковке при условии ее стоимости 380 рублей в час.

С 15 декабря в Москве действуют новые парковочные тарифы. На 237 столичных улицах была отменена бесплатная стоянка по воскресеньям, а стоимость парковки увеличилась до 380 рублей в час в дневное время (и до 200 рублей в час ночью). Кроме того, в три раза сократилось бесплатное парковочное время, отведенное на оплату стоянки - с 15 до 5 минут.



