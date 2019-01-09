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09.01.2019 21:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Честные истории

Кому "Российская газета" помогла в ушедшем году
Текст: Константин Бахарев, Наталья Граф, Елена Мелихова, Золик Мильман
Российская газета - Неделя №7761 (3)
Самые ценные публикации - те, с помощью которых газете удалось кому-то помочь. Пенсионерке, которая не может получить положенный ей по закону слуховой аппарат, фронтовику, вынужденному жить в крохотном доме без воды, бывшей учительнице географии, которая борется с черными лесорубами, уничтожающими реликтовый бор. Оглядываясь на прошедший год, мы вспомнили самые яркие и честные истории, в которых наши герои вместе с нами праздновали победу.
Потребовалась не одна публикация, чтобы Зинаиде Чуклиновой выдали полагающийся ей по закону слуховой аппарат. Потребовалась не одна публикация, чтобы Зинаиде Чуклиновой выдали полагающийся ей по закону слуховой аппарат.
Потребовалась не одна публикация, чтобы Зинаиде Чуклиновой выдали полагающийся ей по закону слуховой аппарат.

Достучались до чиновников

Летом 2018 года в пермский филиал "РГ" пришло письмо от жительницы Соликамска Зинаиды Чуклиновой. У 87-летней бабушки сломался слуховой аппарат, и она никак не могла получить новый. Когда в ситуации стали разбираться журналисты, выяснилось, что за последние годы изменилась схема получения таких приборов. Раньше их выдавали в поликлинике, а сейчас этим занимается фонд социального страхования.

Фото: iStock
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Зинаида Федоровна в силу своего возраста самостоятельно разобраться в проблеме не смогла. А без слухового аппарата тяжело. Не откладывая в долгий ящик, журналисты "РГ" прибыли в Соликамск и отвезли пенсионерку в многофункциональный центр, где помогли оформить все нужные документы. Однако получить слуховой аппарат бабушка опять не смогла. Хотя ей обещали привезти его прямо на дом. 13 сентября 2018 года в "РГ" вышла статья "Друг друга не слышат". В ней описывалась сложившаяся ситуация. И только после этого слуховой аппарат наконец-то передали в руки 87-летней жительнице Соликамска.

- Большое спасибо газете! - благодарит Зинаида Федоровна. - Ко мне прибыла целая комиссия. Сейчас, когда аппарат у меня, я слышу всех очень хорошо.

Отправили "Забавушку" на гастроли

За считаные часы после выхода публикации "Забавушки" ради" ("РГ" от 15 ноября 2018 года) удалось собрать деньги и на дорогу, и на проживание необычного ансамбля. Фольклорный коллектив из Ростова-на-Дону, в составе которого дети с диагнозами "синдром Дауна" и "аутизм", стал лауреатом международного конкурса искусства Inclusive Art. Но денег на дорогу в Екатеринбург, чтобы выйти на большую сцену, у ансамбля не было.

"После выхода статьи нам помогала вся страна. Огромное спасибо и поклон каждому"

Не помогли ни чиновники, ни знаменитости, к которым через соцсети обратилась педагог, логопед-дефектолог Елена Климкина. В своей работе она применяет необычные методики - обучение речи при помощи пения. Благодаря им добилась удивительных результатов: дети со сложными генетическими заболеваниями начинают петь быстрее, чем говорить.

- После выхода статьи нам помогала вся страна, и уже в день публикации мы купили билеты на самолет. Огромное спасибо и низкий поклон каждому! - говорит Елена Климкина.

Свидетелем триумфа "Забавушки" на международной сцене стала и корреспондент "РГ", отправившаяся в командировку на Урал вместе с коллективом. Собранных при помощи "РГ" денег хватило не только на перелет, но и на гостиницу, питание и экскурсии всех членов ансамбля. Еще ансамбль нашел друзей по всей стране, обратил на себя внимание властей.

Уже в день выхода публикации коллектив "Забавушки" смог купить билеты на самолет, чтобы выступить на Урале.

Фронтовику провели водопровод

После публикации в "РГ" о судьбе слепого ветерана Великой Отечественной войны Юрия Гусева, живущего в доме без удобств, ивановские власти провели водопровод. Неожиданный подарок ветераны Юрий Иванович и Зоя Георгиевна Гусевы из Иванова получили ко Дню Победы. Накануне праздника в дом 91-летнего ветерана пришли работники водоканала и строители. Они в рекордные сроки благоустроили жилье.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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В течение многих лет супруги Гусевы жили в доме без удобств. После смерти дочери Юрий Иванович ослеп. Старикам стало трудно ходить самим на колодец и носить тяжелые ведра с водой, чтобы умываться и мыть посуду. Они обратились к работникам соцзащиты с просьбой провести к дому водоснабжение и канализацию, но чиновники от них отвернулись.

Пенсионеры обращались с аналогичной просьбой в администрацию города Иванова, Ивановскую городскую Думу и военкомат, однако помощи и там не получили. Старикам предложили самостоятельно найти миллион рублей и проложить водопровод. У пенсионеров таких денег не оказалось, и они обратились за помощью в "РГ".

После выхода статьи "Ветеран, ищите миллион!" на беду Гусевых откликнулся губернатор региона Станислав Воскресенский. Он нашел спонсоров, которые накануне праздника провели ветерану водопровод, установили ванну, туалет, всю сантехнику, подключили бойлер.

- В доме тепло. У нас теперь есть даже горячая вода! Нам привезли стиральную машинку. Настроение просто отличное! Огромное всем спасибо! Мы так никогда не живали, - расчувствовались ветераны.

После публикации "РГ", на проблему семьи Гусевых откликнулся губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Защитили семью

В начале 2018 года мы рассказали о беспрецедентном случае, произошедшем с многодетной приемной семьей из Хакасии. Эта маленькая история уже достигла всероссийского масштаба. Казалось бы, так не бывает. Разве прическа мальчика, посещающего детсад в сибирском селе Первомайское, может служить причиной разгрома семьи? Однако у супругов Лицегевич срочно изъяли семерых приемных детей и рассеяли их по другим домам.

Боградский райсуд воссоединил семью, а руководители районной службы опеки, инициировавшие произвол, после публикации "РГ" от 24 января ("Семь "я" - изъять"), лишились своих постов.

На днях психолог красноярского фонда "Счастливые дети" и кризисного центра "Верба", старший преподаватель Сибирского федерального университета Николай Щербаков, сопровождавший автора материала в той командировке, вновь побывал в селе Первомайское.

- Все у ребят хорошо, - рассказывает он. - Старшей Жене уже 18, уехала в Красноярск, в колледже учится. Младших Любовь Петровна возит в Абакан и райцентр на занятия, а они помогают родителям по хозяйству - сена для домашней скотины летом заготовили впрок. Кстати, в дружной семье - прибавление! Полгода назад приняли из психоневрологического интерната 14-летнего Володю - как родного. Прежний неутешительный диагноз оказался надуманным. Здоров абсолютно и счастлив!

Казалось бы, так не бывает: прическа мальчика, посещающего детсад, может стать причиной разгрома семьи...

Бор спасли от "черных" лесорубов

Летом 2018 года Екатерининскому бору в Омской области вернули статус особо охраняемой природной территории. Это стало итогом долгой борьбы, которую вели "РГ" и общественница Людмила Жукова.

Фото: istockphoto.com
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Раньше в бору хозяйничали браконьеры - прикрываясь санитарными вырубками, пилили и продавали здоровый лес. На защиту тайги встала бывшая учительница географии Людмила Жукова - ее усадьбу поджигали несколько раз, дом забрасывали коктейлями Молотова. Жукова обращалась за помощью и к региональным властям, и в надзорные органы. Однако многочисленные проверяющие сосновые пни упорно не замечали. А поджоги списывали на баловство хулиганов.

Расследование "РГ" вызвало огромный резонанс. Ситуацией в Екатерининском бору заинтересовались на федеральном уровне. Правоохранительные органы возбудили 11 уголовных дел и разоблачили "черных" лесорубов.

- Решение руководства региона о возвращении статуса заказника Екатерининскому бору оказалось своевременным. По закону арендные договоры с лесопользователями теперь будут расторгнуты, - говорит Людмила Жукова. - Я благодарна правоохранительным органам, "Российской газете" и всем, кто меня поддерживал.

Расследование "РГ" вызвало серьезный резонанс. Ситуацией в Екатерининском бору заинтересовались на федеральном уровне.
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