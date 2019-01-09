Самые ценные публикации - те, с помощью которых газете удалось кому-то помочь. Пенсионерке, которая не может получить положенный ей по закону слуховой аппарат, фронтовику, вынужденному жить в крохотном доме без воды, бывшей учительнице географии, которая борется с черными лесорубами, уничтожающими реликтовый бор. Оглядываясь на прошедший год, мы вспомнили самые яркие и честные истории, в которых наши герои вместе с нами праздновали победу.

Потребовалась не одна публикация, чтобы Зинаиде Чуклиновой выдали полагающийся ей по закону слуховой аппарат.

Достучались до чиновников

Летом 2018 года в пермский филиал "РГ" пришло письмо от жительницы Соликамска Зинаиды Чуклиновой. У 87-летней бабушки сломался слуховой аппарат, и она никак не могла получить новый. Когда в ситуации стали разбираться журналисты, выяснилось, что за последние годы изменилась схема получения таких приборов. Раньше их выдавали в поликлинике, а сейчас этим занимается фонд социального страхования.

Зинаида Федоровна в силу своего возраста самостоятельно разобраться в проблеме не смогла. А без слухового аппарата тяжело. Не откладывая в долгий ящик, журналисты "РГ" прибыли в Соликамск и отвезли пенсионерку в многофункциональный центр, где помогли оформить все нужные документы. Однако получить слуховой аппарат бабушка опять не смогла. Хотя ей обещали привезти его прямо на дом. 13 сентября 2018 года в "РГ" вышла статья "Друг друга не слышат". В ней описывалась сложившаяся ситуация. И только после этого слуховой аппарат наконец-то передали в руки 87-летней жительнице Соликамска.

- Большое спасибо газете! - благодарит Зинаида Федоровна. - Ко мне прибыла целая комиссия. Сейчас, когда аппарат у меня, я слышу всех очень хорошо.

Отправили "Забавушку" на гастроли

За считаные часы после выхода публикации "Забавушки" ради" ("РГ" от 15 ноября 2018 года) удалось собрать деньги и на дорогу, и на проживание необычного ансамбля. Фольклорный коллектив из Ростова-на-Дону, в составе которого дети с диагнозами "синдром Дауна" и "аутизм", стал лауреатом международного конкурса искусства Inclusive Art. Но денег на дорогу в Екатеринбург, чтобы выйти на большую сцену, у ансамбля не было.

"После выхода статьи нам помогала вся страна. Огромное спасибо и поклон каждому"

Не помогли ни чиновники, ни знаменитости, к которым через соцсети обратилась педагог, логопед-дефектолог Елена Климкина. В своей работе она применяет необычные методики - обучение речи при помощи пения. Благодаря им добилась удивительных результатов: дети со сложными генетическими заболеваниями начинают петь быстрее, чем говорить.

- После выхода статьи нам помогала вся страна, и уже в день публикации мы купили билеты на самолет. Огромное спасибо и низкий поклон каждому! - говорит Елена Климкина.

Свидетелем триумфа "Забавушки" на международной сцене стала и корреспондент "РГ", отправившаяся в командировку на Урал вместе с коллективом. Собранных при помощи "РГ" денег хватило не только на перелет, но и на гостиницу, питание и экскурсии всех членов ансамбля. Еще ансамбль нашел друзей по всей стране, обратил на себя внимание властей.

Уже в день выхода публикации коллектив "Забавушки" смог купить билеты на самолет, чтобы выступить на Урале.

Фронтовику провели водопровод

После публикации в "РГ" о судьбе слепого ветерана Великой Отечественной войны Юрия Гусева, живущего в доме без удобств, ивановские власти провели водопровод. Неожиданный подарок ветераны Юрий Иванович и Зоя Георгиевна Гусевы из Иванова получили ко Дню Победы. Накануне праздника в дом 91-летнего ветерана пришли работники водоканала и строители. Они в рекордные сроки благоустроили жилье.

В течение многих лет супруги Гусевы жили в доме без удобств. После смерти дочери Юрий Иванович ослеп. Старикам стало трудно ходить самим на колодец и носить тяжелые ведра с водой, чтобы умываться и мыть посуду. Они обратились к работникам соцзащиты с просьбой провести к дому водоснабжение и канализацию, но чиновники от них отвернулись.

Пенсионеры обращались с аналогичной просьбой в администрацию города Иванова, Ивановскую городскую Думу и военкомат, однако помощи и там не получили. Старикам предложили самостоятельно найти миллион рублей и проложить водопровод. У пенсионеров таких денег не оказалось, и они обратились за помощью в "РГ".

После выхода статьи "Ветеран, ищите миллион!" на беду Гусевых откликнулся губернатор региона Станислав Воскресенский. Он нашел спонсоров, которые накануне праздника провели ветерану водопровод, установили ванну, туалет, всю сантехнику, подключили бойлер.

- В доме тепло. У нас теперь есть даже горячая вода! Нам привезли стиральную машинку. Настроение просто отличное! Огромное всем спасибо! Мы так никогда не живали, - расчувствовались ветераны.

После публикации "РГ", на проблему семьи Гусевых откликнулся губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Защитили семью

В начале 2018 года мы рассказали о беспрецедентном случае, произошедшем с многодетной приемной семьей из Хакасии. Эта маленькая история уже достигла всероссийского масштаба. Казалось бы, так не бывает. Разве прическа мальчика, посещающего детсад в сибирском селе Первомайское, может служить причиной разгрома семьи? Однако у супругов Лицегевич срочно изъяли семерых приемных детей и рассеяли их по другим домам.

Боградский райсуд воссоединил семью, а руководители районной службы опеки, инициировавшие произвол, после публикации "РГ" от 24 января ("Семь "я" - изъять"), лишились своих постов.

На днях психолог красноярского фонда "Счастливые дети" и кризисного центра "Верба", старший преподаватель Сибирского федерального университета Николай Щербаков, сопровождавший автора материала в той командировке, вновь побывал в селе Первомайское.

- Все у ребят хорошо, - рассказывает он. - Старшей Жене уже 18, уехала в Красноярск, в колледже учится. Младших Любовь Петровна возит в Абакан и райцентр на занятия, а они помогают родителям по хозяйству - сена для домашней скотины летом заготовили впрок. Кстати, в дружной семье - прибавление! Полгода назад приняли из психоневрологического интерната 14-летнего Володю - как родного. Прежний неутешительный диагноз оказался надуманным. Здоров абсолютно и счастлив!

Казалось бы, так не бывает: прическа мальчика, посещающего детсад, может стать причиной разгрома семьи...

Бор спасли от "черных" лесорубов

Летом 2018 года Екатерининскому бору в Омской области вернули статус особо охраняемой природной территории. Это стало итогом долгой борьбы, которую вели "РГ" и общественница Людмила Жукова.

Раньше в бору хозяйничали браконьеры - прикрываясь санитарными вырубками, пилили и продавали здоровый лес. На защиту тайги встала бывшая учительница географии Людмила Жукова - ее усадьбу поджигали несколько раз, дом забрасывали коктейлями Молотова. Жукова обращалась за помощью и к региональным властям, и в надзорные органы. Однако многочисленные проверяющие сосновые пни упорно не замечали. А поджоги списывали на баловство хулиганов.

Расследование "РГ" вызвало огромный резонанс. Ситуацией в Екатерининском бору заинтересовались на федеральном уровне. Правоохранительные органы возбудили 11 уголовных дел и разоблачили "черных" лесорубов.

- Решение руководства региона о возвращении статуса заказника Екатерининскому бору оказалось своевременным. По закону арендные договоры с лесопользователями теперь будут расторгнуты, - говорит Людмила Жукова. - Я благодарна правоохранительным органам, "Российской газете" и всем, кто меня поддерживал.