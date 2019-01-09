Второй этап "Дакара" принес очередную победу команде "КамАЗ-мастер"

Марш-бросок второго этапа "Дакар-2019", стартовавшего восьмого января из перуанского портового городка Писко, название которого вдохновило создателей национального напитка - виноградного бренди, растянулся для пилотов на 553 километра. Из них 342 километра приходилось на спецучасток. Путь лежал дальше на юг - в Сан-Хуан-де-Маркон. И вновь основным испытанием для смельчаков стали коварные пески и не менее опасные гравийные отрезки с камнями, о которые всегда так легко проколоть колеса своих болидов.

Но темп, заданный Эдуардом Николаевым накануне, позволил экипажу "КамАЗ-мастер" вторично лидировать на трассе в зачете грузовиков. Команда преодолела спецучасток длиной 342 км за три часа 47 минут 51 секунду. Второе место занял экипаж голландца Жерара де Роя на "Ивеко" (отставание две минуты 39 секунд), третьим стал еще один экипаж "КамАЗ-мастера" под управлением Дмитрия Сотникова.

А вот экипажи коллег по команде Николаева - Андрея Каргинова и Айрата Мардеева - заняли седьмое и десятое место соответственно. Белорусский пилот Сергей Вязович на МАЗе на этот раз занял одиннадцатое место.

Кстати, регламент состязания, по мнению обозревателей, предельно жесткий. Навигация по спутниковым системам условиями состязания запрещена, а для отслеживания перемещения экипажей применяется GPS-трекер. Каждый экипаж получает легенду с ориентирами, а также направление до ближайшей контрольной точки, если она находится в пределах видимости. Можно также за штраф узнать координаты одной или нескольких следующих точек маршрута на карте.

Девятикратный чемпион мира по авторалли, французский гонщик Себастьян Леб вырвал победу в зачете внедорожников на финише второго этапа в Сан-Хуан-де-Маркона. Второе место судьи присудили испанскому пилоту Хоану Нани Роме, а тройку лучших замкнул голландец Бернхард тен Бринке. Еще накануне старта 41-летний гонщик признался российским журналистам, что с восьми лет мечтал принять участие в "Дакаре". "Ведь там люди справляются с трудностями, с пустыней. Машины обгоняют грузовики, грузовики обгоняют джипы", - с восторгом в голосе рассказал он.

Что касается лидера прошедшего этапа, то он считается самым титулованным в истории раллийных гонок. Около 170 этапов мировых чемпионатов, 78 побед, 116 подиумов и почти 900 выигранных спецучастков - это все Леб. Помимо этого, Себастьян трижды был победителем "Гонки Чемпионов".

Российский пилот Владимир Васильев смог пока закрепиться в самом конце первой десятки. Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия пришел вслед за ним, а француз Стефан Петерансель в ходе этапа столкнулся с проблемами и смог показать лишь 17-е время. Дюны в Перу, по его мнению, "сильно отличаются от своих аналогов в любой другой стране и нужно время, чтобы научиться их "читать".

Кстати, победитель состязания 2017 года в категории квадроциклов Сергей Карякин, который в этом году пересел на мотовездеход, финишировал третьим. Он отстал от лидера на одну минуту и 51 секунду. А первым к финишу пришел чилийский пилот Франсиско Лопес Контардо. На втором месте расположился триумфатор первого этапа бразильский спортсмен Рейналдо Варела, за плечами которого пресса насчитала 330 международных гонок, в которых он более ста раз примерял на себя майку лидера.

Хронометры судейской бригады уже зафиксировали итоговый результат этапа и в классе мотоциклов. Победу в нем одержал австрийский пилот Маттиас Валькнер. Второе место досталось американцу Рикки Брабеку, а тройку лучших замкнул испанец Хоан Барреда Борт.

На третий день гонки участников "Дакара" встретят очередные золотистые дюны. Пилоты проедут девятого января 817 километров до Арекипы, где на спецучасток придется 331 километр.