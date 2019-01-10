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10.01.2019 06:37
Рубрика: В мире

Япония не стала комментировать вызов своего посла в МИД России

Текст: Александр Ленин

В японском министерстве иностранных дел не стали комментировать вызов своего посла в Москве на Смоленскую площадь из-за заявлений Токио по Курилам и рассказали о намерении вести двусторонний диалог в "спокойной обстановке".

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Чрезвычайный и полномочный посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Чрезвычайный и полномочный посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

"Мы будем продвигать переговоры с Россией по мирному договору в спокойной обстановке, поэтому хотели бы уклониться от ответа на вопрос", - заявили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве Страны восходящего солнца.

Напомним, глава японской дипмиссии Тоёхиса Кодзуки 9 января был приглашен в МИД России на беседу с замглавы российского внешнеполитического ведомства Игорем Моргуловым.

Фото: Андрей Шапран/РИА Новости
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Российский дипломат обратил внимание японской стороны на ряд прозвучавших накануне заявлений со стороны японских властей, которые, как посчитали в Москве, "грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года" и "дезориентируют общественность двух стран".

На Смоленской площади подчеркнули, что решение проблемы мирного договора должно "основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами".

Продвижение переговорного процесса возможно только "в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях", заявили в МИД РФ.

Добавим, что 12 января в Москву прилетит министр иностранных дел Японии Таро Коно, который пробудет в российской столице пять дней. На 14 января запланированы его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Руководители ведомств обсудят двустороннюю повестку накануне встречи лидеров стран президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В мире Восточная Азия Япония Правительство МИД Отношения России и Японии
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