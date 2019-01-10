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10.01.2019 14:29
Рубрика: Власть

Минобороны: Военный спутник планово сожгли в атмосфере

Текст: Юрий Гаврилов
В Минобороны РФ опровергли сообщения западных СМИ, которые со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) выдали известие: российский военный спутник "Космос-2430" якобы несанкционированно сошел с орбиты. Утверждалось, что в минувшую субботу его несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки упали в южной части Тихого океана.
Фото: © Pixabay Фото: © Pixabay
Фото: © Pixabay

Как это нередко случается, новость тут же обросла всевозможными слухами и домыслами. В соцсетях  даже писали, что неуправляемый спутник во избежание катастрофических последствий столкновения с Землей пришлось сбить. Авторов таких утверждений ничуть не смутило то обстоятельство, что за многие десятилетия подобные операции можно сосчитать по пальцам. Известно, что их проводили США и КНР. К примеру, в ночь на 12 января 2007 года с китайского космодрома Сичан местные военные запустили баллистическую ракету среднего радиуса действия, которая на высоте 865 километров от поверхности Земли уничтожила старый метеорологический спутник Feng Yun 1C.

Россия наверняка тоже практиковалась в таких ударах. Однако о подобных атаках  Минобороны РФ официально никогда не сообщало.

Фото: Владислав Белогруд/ РИА Новости
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Впрочем, сам факт уничтожения орбитального аппарата в Минобороны РФ не отрицают. Однако там пояснили, что спутник, входящий в космический сегмент национальной Системы предупреждения о ракетном нападении, был планово сведен с орбиты 5 января в 9.48 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что он "полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км". Причем дежурные силы Космических войск контролировали траекторию его сближения с Землей на всех участках полета.

Более того, данную операцию военные сами же спланировали и провели. Опыт подобного уничтожения выработавших свой срок космических аппаратов у российских специалистов богатейший. Они ни одно десятилетие так "утилизируют" старые спутники. Причем с точностью до минут и метров заранее рассчитывают время и высоту вхождения аппарата в плотные слои атмосферы, где большая часть космической техники просто выгорает. А также четко определяют место, куда безопасно для людей и объектов должны упасть сохранившиеся после термического воздействия мелкие части спутника. Как правило, их затапливают в океане.

Со спутником "Космос-2430", почти двенадцать лет назад выведенном на орбиту ракетой-носителем "Молния-М" и в 2012-м по завершению эксплуатационного срока исключенным из состава орбитальной группировки России, все было проведено по привычной и давно отработанной схеме. Старый спутник в расчетное время перенаправили к Земле и "окунули" в ее атмосферу, где аппарат полностью сгорел.

Объективных причин сбивать его на орбите не было. Хотя при необходимости российские военные могут провести такую атаку в ближнем космосе - соответствующие силы и средства для подобного удара у них имеются.

По данным из открытых источников, в составе нашей орбитальной группировки сейчас числятся более 150 космических аппаратов различного назначения. При этом около 70 процентов спутников находятся под управлением автоматизированного комплекса Космических войск ВКС России.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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