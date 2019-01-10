Минобороны: Военный спутник планово сожгли в атмосфере

В Минобороны РФ опровергли сообщения западных СМИ, которые со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) выдали известие: российский военный спутник "Космос-2430" якобы несанкционированно сошел с орбиты. Утверждалось, что в минувшую субботу его несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки упали в южной части Тихого океана.

Как это нередко случается, новость тут же обросла всевозможными слухами и домыслами. В соцсетях даже писали, что неуправляемый спутник во избежание катастрофических последствий столкновения с Землей пришлось сбить. Авторов таких утверждений ничуть не смутило то обстоятельство, что за многие десятилетия подобные операции можно сосчитать по пальцам. Известно, что их проводили США и КНР. К примеру, в ночь на 12 января 2007 года с китайского космодрома Сичан местные военные запустили баллистическую ракету среднего радиуса действия, которая на высоте 865 километров от поверхности Земли уничтожила старый метеорологический спутник Feng Yun 1C.

Россия наверняка тоже практиковалась в таких ударах. Однако о подобных атаках Минобороны РФ официально никогда не сообщало.

Впрочем, сам факт уничтожения орбитального аппарата в Минобороны РФ не отрицают. Однако там пояснили, что спутник, входящий в космический сегмент национальной Системы предупреждения о ракетном нападении, был планово сведен с орбиты 5 января в 9.48 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что он "полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км". Причем дежурные силы Космических войск контролировали траекторию его сближения с Землей на всех участках полета.

Более того, данную операцию военные сами же спланировали и провели. Опыт подобного уничтожения выработавших свой срок космических аппаратов у российских специалистов богатейший. Они ни одно десятилетие так "утилизируют" старые спутники. Причем с точностью до минут и метров заранее рассчитывают время и высоту вхождения аппарата в плотные слои атмосферы, где большая часть космической техники просто выгорает. А также четко определяют место, куда безопасно для людей и объектов должны упасть сохранившиеся после термического воздействия мелкие части спутника. Как правило, их затапливают в океане.

Со спутником "Космос-2430", почти двенадцать лет назад выведенном на орбиту ракетой-носителем "Молния-М" и в 2012-м по завершению эксплуатационного срока исключенным из состава орбитальной группировки России, все было проведено по привычной и давно отработанной схеме. Старый спутник в расчетное время перенаправили к Земле и "окунули" в ее атмосферу, где аппарат полностью сгорел.

Объективных причин сбивать его на орбите не было. Хотя при необходимости российские военные могут провести такую атаку в ближнем космосе - соответствующие силы и средства для подобного удара у них имеются.

По данным из открытых источников, в составе нашей орбитальной группировки сейчас числятся более 150 космических аппаратов различного назначения. При этом около 70 процентов спутников находятся под управлением автоматизированного комплекса Космических войск ВКС России.