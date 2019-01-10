На Украине рухнули цены на подержанные иномарки

Цены на подержанные иномарки на Украине рухнули до минимума. Так, 8 января с рук всего за 100 долларов ушел BMW 525 1998 года выпуска с пробегом 250 тысяч километров. Подобных предложений после нового года на специализированных порталах появилось немало. Правда, речь идет о так называемых нерастаможенных машинах, которые на Украине необходимо легализовать, понеся определенные затраты.

"Эти объявления часто сопровождают пояснения типа: поможем в "растаможке", поставить на учет и т.д. Или - "пригоним такую же под заказ". И рядом - сразу предлагается калькулятор стоимости "растаможки", - пишет портал Autoconsulting. И поясняет, что некоторые из автомобилей на европейских номерах легализовывать в стране просто нет экономическогго смысла.

Зачастую такие машины покупали в Восточной Европе за бесценок, чтобы "добить" на местных дорогах, а потом приобрести аналогичные на замену. В итоге владельцам таких иномарок сейчас придется платить таможенные сборы и штраф - пусть еще пару месяцев и по льготному тарифу.

Сейчас платеж в 8 500 гривен (эквивалент 20 450 рублей) называется "добровольным", но даже украинские власти признают, что речь идет о "добровольно-принудительном" порядке. По официальным данным, с 26 ноября 2018-го по 8 января 2019-го "растаможку" прошли 20 254 иномарки на еврономерах, при этом по 8 500 гривен в бюджет уплатили владельцы 16,8 тысячи машин. Но с 24 мая максимальная сумма штрафа вырастет в 10 раз - до 170 тысяч гривен (почти 410 тысяч рублей).

Не удивительно, что в результате реформы на вторичном рынке произошел, по сути, обвал цен. По данным "АвтоЦентра", VW Polo 1995 года с пробегом 255 тысяч км сейчас можно купить за 500 долларов. При этом его "растаможка" обойдется владельцу примерно в 600 евро, не считая того самого "добровольного" взноса. Другой пример: Toyota Camry 1998 года с пробегом в 180 тысяч км стоит лишь 200 долларов, но растаможить эту машину придется за 1 400 евро. Если, конечно, успеть до окончания льготного периода.

Напомним, еще одним следствием легализации автомобилей на еврономерах стало появление так называемых кладбищ иномарок в приграничных районах Польши, Словакии, Венгрии.