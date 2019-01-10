Опубликован тизер нового Volkswagen Passat

В Twitter компании Volkswagen появился новый тизер, касающийся обновленного седана Passat.

На картинке - колесо с пятью спицами с шиной ContiPro Continental. По предварительным данным, это 19-дюймовые диски, которыми будет комплектоваться топовая версия автомобиля. Как уточняет портал Motor1, более дешевые комплектации получит 17 и 18-дюймовые диски.

Предполагается, что новый Passat будет собран не на модульном шасси MQB (как модели Jetta, Golf и Arteon), а на прежней платформе. Для американского рынка автомобиль оснастят 2-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем на все те же 174 л.с., но с увеличенным с 250 до 280 Нм пиковым моментом, а также 6-диапазонным автоматом. В Европе производитель представит версию с новым 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью 150 л.с. (им оснащают Golf и T-Roc), а также модернизированный подключаемый гибрид Passat GTE.

Ранее компания провела закрытую презентацию седана, после которой стало известно, что он получит внешнее сходство с Jetta и Arteon. В числе доступных опций - адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, системы контроля слепых зон и рядности, а также модернизированная мультимедийная система с 10,5-дюймовым экраном и переработанная аналоговая приборная панель.

Презентация обновленного Passat пройдет на Детройском автосалоне в январе. Продажи должны стартовать нынешней весной.

В конце декабря стало известно, что Volkswagen Tiguan получил новые опции в России.