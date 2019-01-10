Тушинский тоннель полностью открыт после ЧП

Тушинский тоннель на северо-западе столицы полностью открыт после утренней аварии на Канале имени Москвы.

Как сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения, недавно открылось движение и по дублеру тоннеля, который ведет в сторону улицы Свободы. Стоявшие с утра троллейбусы снова запущены. Таким образом, теперь никаких ограничений в районе тоннеля нет.

Ранее "РГ" сообщила, что после аварии запущено движение по основному ходу сооружения. При этом власти озвучивали план открыть дорогу после затопления только к утру пятницы.