Новости

В Петербурге с ограды Александровской колонны украли двуглавого орла 11:10
В Чечне выяснят причину смерти женщины после родов 11:10
В Крыму оценили "космический план" прохода Украины в Азовское море 11:00
Под Красноярском шесть человек пострадали в ДТП 10:59
На Кубани врачи вылечили женщину после тяжелого инсульта 10:52
Вышел русский трейлер нового необычного хоррора "Мы" от автора "Прочь" 10:49
Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил первый этап ходовых испытаний 10:46
Свердловчане начали год с поиска новой работы 10:41
Пенсионерка насмерть замерзла в центре Москвы 10:41
Забастовка в аэропортах Германии нарушит планы 110 тысяч пассажиров 10:32
Тверской авиаполк получил сверхманевренные истребители 10:19
В Кирове из винтовки обстреляли рейсовый автобус 10:17
Эксперт оценил план Киева пройти в Азовское море с "фиксацией из космоса" 10:15
В Магнитогорске вновь проверят состояние пострадавшего от взрыва дома 10:15
Лаос получил от РФ самолеты взамен Т-34 10:14
Челябинские военные летчики получили восемь вертолетов Ми-8 МТВ-5 10:11
МВД опровергло участие в похоронах криминального авторитета в Амурске 10:03
Банк России предпочел долларам юани и йены 09:59
В ЦАР не исключили размещения российской базы 09:55
Минздрав России поможет зараженным гепатитом С амурским детям 09:48
В Уфе петарда попала в лицо ехавшему с горки мальчику 09:39
В Тулузе около 20 человек пострадали при пожаре в жилом доме 09:37
Китайский посол обвинил Канаду в двойных стандартах 09:30
Умер онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина 09:30
В Якутии у водителя изъято промышленное золото на 20 млн рублей 09:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магнитогорске вновь проверят состояние пострадавшего от взрыва дома

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Магнитогорске вновь проверят состояние конструкций здания, пострадавшего от взрыва бытового газа. Повторную оценку дадут после демонтажа разрушенных взрывом седьмого и восьмого подъездов, сообщили в городской администрации.

Челябинский губернатор сделал спецзаявление о трагедии в Магнитогорске

- Мы должны быть на сто процентов уверены, что нахождение в квартирах не несет никакой угрозы, - сообщил заместитель главы города Юлий Элбакидзе. - Здание ждет комплексное обследование. Решение будет вынесено отдельно по каждому подъезду.

После жалоб на появившиеся трещины в третьем подъезде дома конструкции проверили сотрудники специализированной организации. Однако как заверили в мэрии, никакой отрицательной динамики не выявлено. Вместе с тем, если жители дома заметят, что на их жилплощади появились трещины, эту информацию немедленно следует довести до администрации, которая возьмет этот вопрос на контроль.

Продолжаются проверки газового оборудования в квартирах с 1 по 4 и с 9 по 12 подъезды, признанные пригодными для проживания. Как отмечают в мэрии, к сожалению, не все жители дают допуск специалистам челябинского подразделения "Газпрома", которым поручено проверить работоспособность вентиляционных шахт и газового оборудования. Вместе с тем, газ будет подаваться только после того, как проверку пройдут все квартиры.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД опровергло участие в похоронах криминального авторитета в Амурске
Эксперт оценил план Киева пройти в Азовское море с "фиксацией из космоса"
Банк России предпочел долларам юани и йены
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Умер онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина