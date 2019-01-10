В Магнитогорске вновь проверят состояние пострадавшего от взрыва дома

В Магнитогорске вновь проверят состояние конструкций здания, пострадавшего от взрыва бытового газа. Повторную оценку дадут после демонтажа разрушенных взрывом седьмого и восьмого подъездов, сообщили в городской администрации.

- Мы должны быть на сто процентов уверены, что нахождение в квартирах не несет никакой угрозы, - сообщил заместитель главы города Юлий Элбакидзе. - Здание ждет комплексное обследование. Решение будет вынесено отдельно по каждому подъезду.

После жалоб на появившиеся трещины в третьем подъезде дома конструкции проверили сотрудники специализированной организации. Однако как заверили в мэрии, никакой отрицательной динамики не выявлено. Вместе с тем, если жители дома заметят, что на их жилплощади появились трещины, эту информацию немедленно следует довести до администрации, которая возьмет этот вопрос на контроль.

Продолжаются проверки газового оборудования в квартирах с 1 по 4 и с 9 по 12 подъезды, признанные пригодными для проживания. Как отмечают в мэрии, к сожалению, не все жители дают допуск специалистам челябинского подразделения "Газпрома", которым поручено проверить работоспособность вентиляционных шахт и газового оборудования. Вместе с тем, газ будет подаваться только после того, как проверку пройдут все квартиры.