Рогозин рассказал, когда назовут причины появления "дыры" в "Союзе"

Выводы о том, откуда и когда появилась "дыра" в космическом корабле "Союз МС-09", доложат руководству России в ближайшие недели.

Сейчас на руках у экспертов находятся все улики, которые позволят с высокой степенью точности установить причины ЧП космического масштаба. "Наше дело - обеспечить полную техническую поддержку следствию, а выводы будут делать они. Затем с этими выводами ознакомится узкий круг членов комиссии "Роскосмоса", и немедленно эта информация будет доложена руководству страны. Это произойдет в ближайшие недели", - рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РБК.

Напомним, 20 декабря прошлого года с орбиты вернулись космонавт "Роскосмосa" Сергей Прокопьев, астронавт ЕКА Александр Герст и астронавт НАСА Серина Ауньен-Чэнселлор. С экипажем на Землю были доставлены улики, которые могут пролить свет на появление "черной дыры" в корабле "Союз МС-09". Он находился в составе МКС с 8 июня 2018 года. На нем "небожители" и приземлились.

Что за улики? Это образцы герметика, которым было закрыто отверстие, обнаруженное в шпангоуте бытового отсека корабля в августе, мазки с внешней поверхности, а также пластины микрометеоритной защиты. Их "добыли" российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев во время беспрецедентного, как говорят аналитики, по сложности и риску выхода в открытый космос.

В августе 2018-го стало известно об утечке воздуха на МКС, источником которой стало отверстие в "Союзе". Дыру оперативно заделали, герметичность станции восстановили. А в декабре наши космонавты обследовали место отверстия снаружи. Они вскрыли часть обшивки корабля, чтобы снять необходимые соскобы. Работали резаком и ножницами по металлу. Теплоизоляцию вскрывали именно резаком. А затем ножницами разрезали и с помощью зажимных клещей отогнули микрометеоритную защиту. Когда Кононенко доложил, что обнаружил отверстие, ЦУП подтвердил: "Да, мы его тоже наблюдаем".

Все образцы, взятые с поверхности корабля, "Роскосмос" передал следствию. Эксперты продолжают с ними работать.

"Американцы тоже интересуются результатами работы, но всему свое время", - говорит Дмитрий Рогозин.