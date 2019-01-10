Во время II Евроигр спортсмены смогут бесплатно получать лекарства

Забота о здоровье и общем самочувствии атлетов во время II Европейских игр в июне этого года станет и частью профессиональной обязанности медицинских специалистов белорусской столицы. Кроме того, спортсмены смогут бесплатно получать необходимые лекарства. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич на семинаре "Вопросы медицинского и антидопингового обеспечения II Европейских игр" в белорусской столице.

"На спортивных объектах и в местах проживания атлетов впервые будет налажена работа отдельных поликлиник, а в Олимпийской деревне спортсмены бесплатно смогут получить необходимые лекарства", - уточнил Пиневич, которого цитирует БЕЛТА. Директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин дал понять, что медицинское и антидопинговое обеспечение является одним из основных функциональных направлений в подготовке к II Европейским играм.

По словам Катулина, во время проведения Игр "будут работать независимые обозреватели Всемирного антидопингового агентства. Они уже подали запрос на возможность жить в Олимпийской деревне, чтобы быть в гуще событий и осуществлять антидопинговый контроль", - добавил он. Планируется, что каждый четвертый спортсмен будет проверен на наличие допинга в организме, а общее число проб может превысить одну тысячу единиц.

Остается только напомнить, что II Европейские игры собирают в Минске атлетов континента с 21 по 30 июня. Участие в них примут более четырех тысяч спортсменов из 50 стран, которые будут бороться за высокие результаты в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах, уточняет агентство, станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм в Токио.