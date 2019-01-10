"Заряженная" Lada Vesta: с чем связана задержка старта продаж

Вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек рассказал о том, с чем связана задержка старта продаж Lada Vesta Sport.

"Производство Lada Vesta Sport стартовало в конце прошлого года. Но мы не стали торопиться и форсироваться события с выводом этой модификации. Мы начали отгружать машины дилерам в первых числах января. Цены на автомобиль объявим в ближайшее время, также в ближайшее время начнутся и продажи машины. Vesta Sport - это наш флагман", - рассказал Птачек.

Напомним, публичная премьера Vesta Sport состоялась на Московском международном автосалоне. На автомобиль установили 1,8-литровый двигатель, который усилиями дочернего отдаления АвтоВАЗа Lada Sport был форсирован с 122 до 145 л.с. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой коробкой передач. Разгон до "сотни" составляет 9,6 секунды, а максимальная скорость - 200 км/ч.

Седан получил заниженную подвеску с иными амортизаторы и стойками, а интерьер отличается повышенным комфортом.

По предварительным данным, автомобиль будет стоить от 950 тысяч рублей. "РГ" одна из первых протестировала спортивную Vesta. Вы можете ознакомиться с нашим материалом.