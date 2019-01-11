NASA официально сообщило "Роскосмосу" об отмене визита Рогозина в США

Американское космическое агентство NASA сообщило "Роскосмосу", что приглашение главы российской госкорпорации Дмитрия Рогозина в США отменено. Об этом рассказал РИА Новости официальный представитель госкорпорации.

По словам источника, уведомление пришло в форме письма от директора NASA Джима Брайденстайна.

Брайденстайн и Рогозин планировали встретиться в феврале 2019 года. Как предполагалось, во время визита будет обсуждена программа работы на МКС до 2024 года, а также перспективы сотрудничества по лунной программе и исследованию Солнечной системы.

Российские эксперты считают, что поездке Рогозина помешало антироссийское лобби, сформировавшееся в США.

При этом в "Роскосмосе" подчеркнули, что не планируют разрывать контакты с NASA и выходить из совместной лунной программы из-за отмены визита.