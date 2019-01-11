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11.01.2019 07:40
Рубрика: В мире

Сеул спрогнозировал скорое заявление по поводу саммита глав КНДР и США

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Министр иностранных дел Республики Корея (МИД РК) Кан Гён Хва не исключила возможности заявления по поводу очередного саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа в "в самом ближайшем будущем".

Об этом говорится в материалах, распространенных от имени Кан накануне выступления, которое она сделала для Специального комитета Демократической партии по мерам в целях денуклеаризации Корейского полуострова.

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В материалах указано, что ведущие официальные представители правительства США в последнее время неоднократно говорят о проходящих у них с северокорейской стороной контактах, где согласовываются детали второй личной встречи лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи. В этой связи высока вероятность, что США и КНДР уже договорились обо всем и в ближайшее время сделают официальное заявление.

Фото: Олег Кирьянов
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Отметим, что Ким Чен Ын в своем новогоднем послании заявил, что готов встретиться с Трампом "в любое время". Ранее Трамп подтвердил информацию, что они ведут переговоры с Северной Кореей по поводу очередного саммита, который станет продолжением первой в истории личной встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре 12 июня прошлого года.

Кан Гён Хва также с обеспокоенностью отметила, что в последнее время в США набирают силу голоса, которые говорят о бесполезности диалога с Пхеньяном и призывают Вашингтон наращивать давление на КНДР. "Необходимо сохранить поступательное движение и быстро провести очередные американо-северокорейские консультации, что поможет стабильному развитию ситуации на Корейском полуострове", - заявила глава МИД Южной Кореи.

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