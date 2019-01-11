В СК назвали приоритетную версию гибели журналистов в ЦАР

В Следственном комитете России рассказали о деталях расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства в Центральноафриканской Республики (ЦАР) российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Расследование ведет главное следственное управление СК России. Официальное сообщение СК появилось после опубликования структурой Михаила Ходорковского итогов своего собственного расследования.

"Инициируя публикации в СМИ, интернет-проект "Центр управления расследованиями" явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко. - Они предпочитают выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных, но отрицать очевидное можно лишь до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не будут установлены".

По данным следствия, сотрудники "Центра управления расследованиями" (ЦУР) предложили российским журналистам за 20 тысяч долларов снять документальный фильм на территории Центральноафриканской Республики. В то время как это государство входит в десятку наиболее опасных стран мира.

"Несмотря на это охрана журналистам обеспечена не была, они прибыли в ЦАР по туристическим визам и не прошли аккредитацию", - рассказала Светлана Петренко.

Установлено, что в ходе подготовки командировки сотрудники ЦУР обратились к журналисту Кириллу Романовскому, который сообщил номер телефона так называемого "фиксера" по имени Мартин. В переписке с работниками ЦУР он пообещал им организовать по приезду жилье и водителя. Однако, журналисты прибыли в столицу ЦАР Банги на два дня раньше запланированной даты (28 июля 2018 года), в связи с чем с Мартином не встретились.

"Из показаний допрошенного с участием российских следователей водителя Бьенвеню Доувокама следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране. "Фиксер" Мартин в процессе найма водителя не участвовал", - рассказала представитель СК России.

Кроме того, указанный водитель к органам жандармерии, по данным следствия, никакого отношения не имеет (о связи водителя с местной полицией говорится в итогах "независимого" расследования). Следователи выяснили, что 30 июля 2018 года журналисты выехали из Банги в город Сибю и прибыли туда вечером того же дня. "В дальнейшем на посту на выезде из этого города местные военнослужащие предлагали журналистам переночевать и предупреждали об опасности ночной поездки, однако россияне, сославшись на нехватку времени, все же отправились в путь. Тогда как в ночное время даже военные патрули предпочитают не передвигаться по территории страны из-за наличия многочисленных бандитствующих группировок. На расстоянии 23 км от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой говоривших по-арабски вооруженных людей негроидной расы. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото и видеоаппаратуру", - рассказала Светлана Петренко, добавив, что, получив отказ, и после попытки сопротивления налетчики расстреляли российских граждан.

В то же время водитель воспользовавшись тем, что внимание нападавших было отвлечено на россиян, скрылся с места происшествия на своем автомобиле.

В СК отметили, что правоохранительным органам ЦАР следствием были направлены запросы о правовой помощи, которые уже частично исполнены. Так, был проведен осмотр автомобиля, допрошены свидетели пребывания журналистов в городах Банги и Сибю, проверяются все автомобили, как проследовавшие через пост в городе Сибю, так и находившиеся в районе убийства в ночь на 31 июля 2018 года.

"В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, совершивших убийство российских граждан", - заключили в Следственном комитете.