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11.01.2019 14:15
Рубрика: Происшествия

В СК назвали приоритетную версию гибели журналистов в ЦАР

Текст: Иван Петров
В Следственном комитете России рассказали о деталях расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства в Центральноафриканской Республики (ЦАР) российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Расследование ведет главное следственное управление СК России. Официальное сообщение СК появилось после опубликования структурой Михаила Ходорковского итогов своего собственного расследования.

"Инициируя публикации в СМИ, интернет-проект "Центр управления расследованиями" явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко. - Они предпочитают выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных, но отрицать очевидное можно лишь до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не будут установлены".

Фото: Reuters
Что стоит за гибелью российских журналистов в ЦАР

По данным следствия, сотрудники "Центра управления расследованиями" (ЦУР) предложили российским журналистам за 20 тысяч долларов снять документальный фильм на территории Центральноафриканской Республики. В то время как это государство входит в десятку наиболее опасных стран мира.

"Несмотря на это охрана журналистам обеспечена не была, они прибыли в ЦАР по туристическим визам и не прошли аккредитацию", - рассказала Светлана Петренко.

Установлено, что в ходе подготовки командировки сотрудники ЦУР обратились к журналисту Кириллу Романовскому, который сообщил номер телефона так называемого "фиксера" по имени Мартин. В переписке с работниками ЦУР он пообещал им организовать по приезду жилье и водителя. Однако, журналисты прибыли в столицу ЦАР Банги на два дня раньше запланированной даты (28 июля 2018 года), в связи с чем с Мартином не встретились.

"Из показаний допрошенного с участием российских следователей водителя Бьенвеню Доувокама следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране. "Фиксер" Мартин в процессе найма водителя не участвовал", - рассказала представитель СК России.

Кроме того, указанный водитель к органам жандармерии, по данным следствия, никакого отношения не имеет (о связи водителя с местной полицией говорится в итогах "независимого" расследования). Следователи выяснили, что 30 июля 2018 года журналисты выехали из Банги в город Сибю и прибыли туда вечером того же дня. "В дальнейшем на посту на выезде из этого города местные военнослужащие предлагали журналистам переночевать и предупреждали об опасности ночной поездки, однако россияне, сославшись на нехватку времени, все же отправились в путь. Тогда как в ночное время даже военные патрули предпочитают не передвигаться по территории страны из-за наличия многочисленных бандитствующих группировок. На расстоянии 23 км от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой говоривших по-арабски вооруженных людей негроидной расы. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото и видеоаппаратуру", - рассказала Светлана Петренко, добавив, что, получив отказ, и после попытки сопротивления налетчики расстреляли российских граждан.

В то же время водитель воспользовавшись тем, что внимание нападавших было отвлечено на россиян, скрылся с места происшествия на своем автомобиле.

В СК отметили, что правоохранительным органам ЦАР следствием были направлены запросы о правовой помощи, которые уже частично исполнены. Так, был проведен осмотр автомобиля, допрошены свидетели пребывания журналистов в городах Банги и Сибю, проверяются все автомобили, как проследовавшие через пост в городе Сибю, так и находившиеся в районе убийства в ночь на 31 июля 2018 года.

"В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, совершивших убийство российских граждан", - заключили в Следственном комитете.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет
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