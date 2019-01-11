Визит Ангелы Меркель в Грецию спровоцировал беспорядки в Афинах

Первый с весны 2014 года визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Грецию ознаменовался массовыми протестными выступлениями в Афинах, куда накануне с двухдневным визитом прибыла германский канцлер.

Не секрет, что за годы финансово-экономического кризиса в Греции и навязанных этой стране международными кредиторами мер жесткой бюджетной экономии, для большинства рядовых греков госпожа Меркель стала наиболее ненавистным воплощением бескомпромиссного диктата Берлина в Европе. В этой связи неудивительно, что в день приезда германского канцлера в Афинах ввели драконовские меры безопасности: со второй половины четверга греческие власти вывели на улицы города 2 тысячи офицеров полиции, полностью перекрыли центр мегаполиса и закрыли ближайшие к нему станции метро, а также взяли под усиленную охрану дипломатические представительства ФРГ и по соображениям безопасности запретили проведение митингов и шествий. Впрочем, подобный запрет лишь раззадорил ряд оппозиционных партий, которые сразу же сравнили его "с немецкой оккупацией времен Второй мировой войны".

В итоге уже в четверг вечером в центре Афин произошли первые столкновения полиции с вышедшими на улицы демонстрантами. Как сообщила газета "Эфемирида тон синдактон", не менее тысячи представителей левых партий с транспарантами "Меркель нежелательна", "Вон США, НАТО, ЕС, МВФ", а также соответствующими лозунгами попытались прорваться к парламенту Греции и местному представительству Евросоюза. При этом, судя по распространенным греческими СМИ видеокадрам, протестующие активно прокладывали себе дорогу красными флагами и дубинками. В ответ силы правопорядка применили спецсредства и слезоточивый газ, разогнав демонстрантов.

Между тем основной темой переговоров Ангелы Меркель с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом стала судьба Преспанского соглашения. Оно, напомним, призвано урегулировать спор Греции и Македонии о госнаименовании этой бывшей югославской республики и, после изменения ее конституционного названия на "Республику Северная Македония", открыть Скопье дорогу в ЕС и НАТО. В ходе вчерашней совместной пресс-конференции с Ципрасом германский канцлер открыто заявила, что "хотела бы просто пропагандировать завершение дела с переименованием". По ее словам, она верит, что урегулирование многолетнего спора Афин и Скопье отвечает интересам Македонии, Греции и всего ЕС, поскольку "Северной Македонии предоставляется возможность стать членом НАТО и Евросоюза". Об этом Меркель, по ее словам, намерена в пятницу переговорить и с лидером ведущей греческой оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакосом Мицотакисом, который выступает категорически против ратификации Преспанского соглашения.

Ранее опрошенные "РГ" эксперты заявили, что эта чувствительная для большинства греков тема может спровоцировать правительственный кризис в Греции. Между тем греческие СМИ прямо пишут о том, что Запад оказывает сильное давление, как на Афины, так и на Скопье в расчете быстро протолкнуть противоречивую сделку. "Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Афины 10-11 января подчеркнет давление западных правительств для ратификации соглашения. Афины и Скопье отрицают, что они находятся под прессингом Запада. Но Европейский союз явно хочет продвинуть позитивный пример, который смог бы стать моделью для разрешения других замороженных конфликтов в регионе, в том числе между Сербией и Косово", пишет газета "Катимерини".

При этом "демократические западные столицы", судя по всему, отнюдь не смущает тот факт, что большинство жителей Греции и Скопье имеют собственное мнение на этот счет. Так, проведенный 30 сентября прошлого года референдум в Македонии по вопросу о принятии условий Преспанского соглашения провалился, столкнувшись с бойкотом местного населения. А согласно данным последних социологических опросов в Греции, более 70 процентов эллинов выступают против ратификации этого межправительственного документа национальным парламентом.