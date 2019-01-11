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11.01.2019 07:00
Рубрика: В мире

Визит Ангелы Меркель в Грецию спровоцировал беспорядки в Афинах

Текст: Александр Гасюк (Афины)
Первый с весны 2014 года визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Грецию ознаменовался массовыми протестными выступлениями в Афинах, куда накануне с двухдневным визитом прибыла германский канцлер.
Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Не секрет, что за годы финансово-экономического кризиса в Греции и навязанных этой стране международными кредиторами мер жесткой бюджетной экономии, для большинства рядовых греков госпожа Меркель стала наиболее ненавистным воплощением бескомпромиссного диктата Берлина в Европе. В этой связи неудивительно, что в день приезда германского канцлера в Афинах ввели драконовские меры безопасности: со второй половины четверга греческие власти вывели на улицы города 2 тысячи офицеров полиции, полностью перекрыли центр мегаполиса и закрыли ближайшие к нему станции метро, а также взяли под усиленную охрану дипломатические представительства ФРГ и по соображениям безопасности запретили проведение митингов и шествий. Впрочем, подобный запрет лишь раззадорил ряд оппозиционных партий, которые сразу же сравнили его "с немецкой оккупацией времен Второй мировой войны".

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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В итоге уже в четверг вечером в центре Афин произошли первые столкновения полиции с вышедшими на улицы демонстрантами. Как сообщила газета "Эфемирида тон синдактон", не менее тысячи представителей левых партий с транспарантами "Меркель нежелательна", "Вон США, НАТО, ЕС, МВФ", а также соответствующими лозунгами попытались прорваться к парламенту Греции и местному представительству Евросоюза. При этом, судя по распространенным греческими СМИ видеокадрам, протестующие активно прокладывали себе дорогу красными флагами и дубинками. В ответ силы правопорядка применили спецсредства и слезоточивый газ, разогнав демонстрантов.

Между тем основной темой переговоров Ангелы Меркель с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом стала судьба Преспанского соглашения. Оно, напомним, призвано урегулировать спор Греции и Македонии о госнаименовании этой бывшей югославской республики и, после изменения ее конституционного названия на "Республику Северная Македония", открыть Скопье дорогу в ЕС и НАТО. В ходе вчерашней совместной пресс-конференции с Ципрасом германский канцлер открыто заявила, что "хотела бы просто пропагандировать завершение дела с переименованием". По ее словам, она верит, что урегулирование многолетнего спора Афин и Скопье отвечает интересам Македонии, Греции и всего ЕС, поскольку "Северной Македонии предоставляется возможность стать членом НАТО и Евросоюза". Об этом Меркель, по ее словам, намерена в пятницу переговорить и с лидером ведущей греческой оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакосом Мицотакисом, который выступает категорически против ратификации Преспанского соглашения.

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Ранее опрошенные "РГ" эксперты заявили, что эта чувствительная для большинства греков тема может спровоцировать правительственный кризис в Греции. Между тем греческие СМИ прямо пишут о том, что Запад оказывает сильное давление, как на Афины, так и на Скопье в расчете быстро протолкнуть противоречивую сделку. "Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Афины 10-11 января подчеркнет давление западных правительств для ратификации соглашения. Афины и Скопье отрицают, что они находятся под прессингом Запада. Но Европейский союз явно хочет продвинуть позитивный пример, который смог бы стать моделью для разрешения других замороженных конфликтов в регионе, в том числе между Сербией и Косово", пишет газета "Катимерини".

При этом "демократические западные столицы", судя по всему, отнюдь не смущает тот факт, что большинство жителей Греции и Скопье имеют собственное мнение на этот счет. Так, проведенный 30 сентября прошлого года референдум в Македонии по вопросу о принятии условий Преспанского соглашения провалился, столкнувшись с бойкотом местного населения. А согласно данным последних социологических опросов в Греции, более 70 процентов эллинов выступают против ратификации этого межправительственного документа национальным парламентом.

В мире Европа Германия В мире Европа Греция РГ-Видео Политический кризис в Македонии
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