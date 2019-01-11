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Рубрика: В мире

Власти Перу отозвали из Венесуэлы своего временного поверенного

Власти Перу после инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро приняли решение отозвать для консультаций своего временного поверенного Росу Альвареса Нуньеса. Правительство страны считает нелегитимным новый срок Мадуро и поддерживает однопалатный оппозиционный парламент страны.

МИД Перу также запретил президенту Венесуэлы и еще нескольким десяткам представителей венесуэльских властей въезд в страну, сообщается на сайте ведомства. Банковские учреждения Перу также остановят сотрудничество с соседней страной.

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Не признали победу Николаса Мадуро страны из регионального объединения "Группа Лимы" за исключением входящей в нее Мексики. Легитимность нового срока Мадуро, в частности, отказался признать Парагвай, он заявил о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. В ближайшее время будет закрыто посольство Парагвая в Каракасе, сотрудники дипмиссии с семьями вернутся на родину.

Николас Мадуро официально вступил в должность президента Венесуэлы после победы на выборах, которые состоялись в мае прошлого года. Политику предстоит руководить страной как минимум до 2025 года. Мадуро занимает свой пост на фоне ожесточенной критики в свой адрес со стороны Запада.

Венесуэльская оппозиция так и не признала легитимность состоявшихся выборов. Главный аргумент сводится к тому, что власти не смогли гарантировать прозрачность и демократичность голосования.

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