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11.01.2019 14:01
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen Tiguan получил в России версию All Inclusive

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen представила ограниченную серию своего бестселлера - кроссовера Tiguan. Версия All Inclusive доступна только для моделей с двигателем мощностью 125 л.с. и с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с силовым агрегатом на 150 л.с. в паре с DSG.

Особенности All Inclusive - окраска кузова с эффектом металлик, центральный замок Safelock с дистанционным управлением и двумя складными ключами, противоугонная система Plus с датчиком присутствия в салоне, аудиосистема Composition Media с цветным 8-дюймовым дисплеем и интерфейсом App-Connect.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Также автомобиль оснащен датчиком дождя, автоматическим управлением ближним светом фар с их автокоррекцией, камерой заднего вида с омывателем, системой помощи при парковке спереди и сзади, электроскладываемыми наружными зеркалами заднего вида с подогревом и прочими опциями.

Отдельно можно заказать пакет Plus, который включает систему бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock, а также электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close. Его цена - 35 500 рублей.

Стоимость Tiguan All Inclusive - от 1 499 000 рублей. Если воспользоваться программой trade-in, цена снизится до 1 439 000 за версию с двигателем мощностью 125 л.с.

Ранее Volkswagen объявил, что Tiguan получил новые опции в России. Также эта модель вошла в топ-10 самых популярных машин с "автоматом" в нашей стране.

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#Volkswagen