Автомобили УАЗ вновь подорожали

Повышение НДС до 20% заставило УАЗ переписать прайс-листы на свою продукцию. Три модели Ульяновского автомобильного завода подорожали от 12 до 20 тысяч рублей.

Меньше всех в цене прибавил УАЗ "Хантер" - всего на 12-13 тысяч рублей, причем только в двух комплектациях из четырех. Топовая версия "Трофи", например, по-прежнему стоит 759 900 рублей.

Как сообщает "Автостат", флагман марки "Патриот" стал дороже на сумму от 13 до 19 тысяч рублей (изменилась стоимость абсолютно всех версий). Цена внедорожника теперь составляет от 777 000 до 1 083 000 рублей.

Самое максимальное подорожание коснулось модели "Пикап". За этот автомобиль надо доплатить от 15 до 20 тысяч рублей. Дилеры марки предлагают машину по цене от 795 000 до 1 170 000 рублей.

Напомним, предыдущее обновление ценников на эти модели было зафиксировано в декабре 2018 года. Тогда автомобили российской марки подорожали от 15 до 18 тысяч рублей.

Ранее стало известно, чем компания порадует россиян в 2019 году. Главная премьера в будущем году - "Патриот" с "автоматом". Его появление стоит ждать осенью. Будут также спецверсии "Буханки", "Хантера" и "Патриота", но их точные даты выхода на российский рынок сейчас пока не называются.

А накануне сообщалось, что УАЗ нашел новый способ борьбы со ржавчиной. Предприятие перешло на катафорезный грунт нового поколения.