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Рубрика: Российский автопром

Автомобили УАЗ вновь подорожали

Текст: Юрий Зубко

Повышение НДС до 20% заставило УАЗ переписать прайс-листы на свою продукцию. Три модели Ульяновского автомобильного завода подорожали от 12 до 20 тысяч рублей. 

Меньше всех в цене прибавил УАЗ "Хантер" - всего на 12-13 тысяч рублей, причем только в двух комплектациях из четырех. Топовая версия "Трофи", например, по-прежнему стоит 759 900 рублей.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Как сообщает "Автостат", флагман марки "Патриот" стал дороже на сумму от 13 до 19 тысяч рублей (изменилась стоимость абсолютно всех версий). Цена внедорожника теперь составляет от 777 000 до 1 083 000 рублей.

Самое максимальное подорожание коснулось модели "Пикап". За этот автомобиль надо доплатить от 15 до 20 тысяч рублей. Дилеры марки предлагают машину по цене от 795 000 до 1 170 000 рублей.

Напомним, предыдущее обновление ценников на эти модели было зафиксировано в декабре 2018 года. Тогда автомобили российской марки подорожали от 15 до 18 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Ранее стало известно, чем компания порадует россиян в 2019 году. Главная премьера в будущем году - "Патриот" с "автоматом". Его появление стоит ждать осенью. Будут также спецверсии "Буханки", "Хантера" и "Патриота", но их точные даты выхода на российский рынок сейчас пока не называются.

А накануне сообщалось, что УАЗ нашел новый способ борьбы со ржавчиной. Предприятие перешло на катафорезный грунт нового поколения. 

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#УАЗ