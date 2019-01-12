Подруга Меркьюри получила за "Богемскую рапсодию" колоссальную сумму

Мэри Остин, близкая подруга и "любовь всей жизни" (по его собственным словам) фронтмена Queen Фредди Меркьюри, получила колоссальные деньги за фильм "Богемская рапсодия", сообщает Daily Mirror.

По данным издания, авторы картины заплатили женщине 40 млн фунтов (51,38 млн долларов) после прокатного успеха. Всего картина заработала 600 млн фунтов (около 771,1 млн долларов).

Также сообщается, что после смерти музыканта Остин выплачивается 50 процентов доходов от всех продаж произведений Фредди.

Сама Остин в съемках "Богемской рапсодии" участия не принимала, но дала ей свое благословение.

Напомним, байопик о творческом пути одной из самых неординарных и популярных групп прошлого века получил "Золотой глобус" как лучшая драма. Награды удостоился и исполнитель главной роли Рами Малек. Лента также получила номинацию премии BAFTA в категории "Выдающийся британский фильм" (кроме того, Малека и здесь отметили личной номинацией).

С нашей рецензией на "Богемскую рапсодию" можно ознакомиться здесь.