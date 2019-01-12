Новости

Том Харди назвал новорожденного сына в честь Форреста Гампа 15:30
Культовый сериал "Мыслить как преступник" закрывается после 15 сезонов 15:19
Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой 15:01
Видео: пять самых интересных музыкантов 2019 года по версии BBC 04:33
Видео: "Трамп" расстроен, что не попал в продолжение "Железного неба" 03:45

Подруга Меркьюри получила за "Богемскую рапсодию" колоссальную сумму

Новости
    12.01.2019, 15:59
Текст:   Козьма Лоханкин

Мэри Остин, близкая подруга и "любовь всей жизни" (по его собственным словам) фронтмена Queen Фредди Меркьюри, получила колоссальные деньги за фильм "Богемская рапсодия", сообщает Daily Mirror.

По данным издания, авторы картины заплатили женщине 40 млн фунтов (51,38 млн долларов) после прокатного успеха. Всего картина заработала 600 млн фунтов (около 771,1 млн долларов).

Также сообщается, что после смерти музыканта Остин выплачивается 50 процентов доходов от всех продаж произведений Фредди.

Сама Остин в съемках "Богемской рапсодии" участия не принимала, но дала ей свое благословение.

Фото: kinopoisk.ru
Том Харди назвал новорожденного сына в честь Форреста Гампа

Напомним, байопик о творческом пути одной из самых неординарных и популярных групп прошлого века получил "Золотой глобус" как лучшая драма. Награды удостоился и исполнитель главной роли Рами Малек. Лента также получила номинацию премии BAFTA в категории "Выдающийся британский фильм" (кроме того, Малека и здесь отметили личной номинацией).

С нашей рецензией на "Богемскую рапсодию" можно ознакомиться здесь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел тизер мобильной игры по сериалу "Во все тяжкие" 03:25
"Мстителей" позвали провести "Оскар" вместо оскандалившегося комика 01:55
Netflix купил российский киберпанк с Паулиной Андреевой 11.01.2019
В центре Москвы найден мертвым сын режиссера Бек-Назарова 11.01.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/ HBO
Появился первый кадр с Джудом Лоу в продолжении "Молодого Папы" 10.01.2019
Жена принца Гарри может вернуться на экраны, несмотря на запрет 10.01.2019
Стартовала работа над сиквелом "Венома" 09.01.2019
⧣ музыка
Фото: Олег Прасолов/ ТАСС
Юрий Лоза обозвал Сергея Шнурова балбесом 11.01.2019
Леди Гага отреклась от обвиненного в педофилии Ар Келли 10.01.2019
Майкла Джексона опять обвинили в педофилии 10.01.2019
⧣ байопик
Фото: youtube.com/ Mihael Orehovec
Трейлер: Мел Гибсон и Шон Пенн в драме "Профессор и безумец" 08.01.2019
Сыгравший Фредди Меркьюри актер Рами Малек закрутил служебный роман 07.01.2019
Видео: как снимали концерт на "Уэмбли" для "Богемской рапсодии" 04.01.2019