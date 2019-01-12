Трамп опубликовал фото стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп выложил в своем Twitter фотографию участка стены, строящейся на границе с Мексикой. Глава государства назвал барьер "высоким, прочным и красивым". "Перелезть не удастся", - сделал вывод хозяин Белого дома.

Таким образом Трамп ответил на критику СМИ, которые утверждают, что президент не выполняет свои предвыборные обещания.

Ранее в СМИ появилась информация, что образцы конструкции, из которой может быть возведена преграда, оказались недостаточно прочными - их можно распилить пилой. Эксперты тогда сделали вывод, что прототип заграждения не отвечает заявленным требованиям и вряд ли выдержит натиск нелегальных мигрантов.

Трамп заявлял, что на границе появится художественно оформленная конструкция из стальных реек, сквозь которую можно будет прекрасно видеть. По словам американского лидера, стена будет не только красивой, но и обеспечит гражданам США безопасность.

Напомним, из-за противостояния по поводу стены не удалось принять бюджеты госдепартамента, министерств юстиции, транспорта, внутренней безопасности и других. Администрация Дональда Трампа требует выделить на стену 5,6 миллиарда долларов. Демократы выступили против. Очередные переговоры Трампа с лидерами демократов закончились с тем, что президент покинул встречу, назвав ее "пустой тратой времени".