Число жертв взрыва в Париже увеличилось до четырех

Спасатели извлекли из-под обломков пострадавшего от взрыва дома в Париже тело еще одной жертвы, ей оказалась женщина.

Таким образом, взрыв бытового газа в пекарне на улице Тревизе в 9-м округе французской столице, произошедший в субботу утром, привел уже к четырем жертвам. Ранее сообщалось о двух погибших пожарных и одном туристе, гражданине Испании. Еще 50 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести, некоторых пришлось эвакуировать в больницы вертолетами.

Не исключено, что число жертв увеличится, поскольку один человек до сих пор числится пропавшим без вести.

На тушении пожара были задействованы 200 пожарных и 100 полицейских. В настоящее время на месте трагедии дежурят 30 пожарников, поскольку есть опасения что пострадавший от пожара дом может рухнуть. Кроме того, будут проверены здания, расположенные вокруг, поскольку они также могли пострадать при взрыве.