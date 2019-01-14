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Рубрика: Легковые авто

Cadillac представил трехрядный кроссовер XT6

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Cadillac. Фото: Пресс-служба Cadillac.
Фото: Пресс-служба Cadillac.

Компания Cadillac презентовала большой кроссовер XT6 в Детройте. Семиместный автомобиль построили на платформе C1XX, что роднит его с моделью XT5. На рынке он будет представлен в двух комплектациях: Premium Luxury с эксклюзивными 20-дюймовыми дисками и Sport. Благодаря третьему ряду сидений в автомобиле может разместиться до семи человек.

Ожидается, что новый кроссовер составит конкуренцию Acura MDX, Infiniti QX60, Lexus RX 350L и Lincoln Aviator.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Cadillac XT6 получил 3,6-литровый двигатель V6 мощностью 310 л.с. в сочетании с 9-ступенчатым автоматом GM Hydramatic. Кроссовер выпустят как с передним, так и с полным приводом. Комплектация Premium Luxury будет оснащена адаптивными амортизаторами и более быстрой настройкой рулевого управления. Салон, в зависимости от комплектации, отделают деревом или материалом из углеводородного волокна. В качестве дополнительных опций обозначены кожаные сидения премиум-класса с подогревом и вентиляцией, сиденья второго ряда с подогревом и ионизатор воздуха.

Фото: Пресс-служба Cadillac.

Автомобиль оснащен новейшей информационно-развлекательной системой CUE с 8-дюймовым сенсорным экраном, поворотным контроллером, связью 4G LTE Wi-Fi, функциями Apple CarPlay и Android Auto.

В списке стандартных опций безопасности - предупреждение о столкновении с двигающимся впереди автомобилем с автоматическим экстренным торможением, контроль "слепых" зон, помощь в удержании на полосе движения с предупреждением о выходе из нее.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Габариты Cadillac XT6: длина - 5050 мм, ширина - 1964 мм, колесная база - 2863 мм, клиренс - 169 мм. Объем багажника - 356 литров, можно сложить третий ряд сидений и увеличить грузовой отсек до 1220 литров.

Заказы на автомобиль дилеры начнут принимать нынешней весной. Первые поставки клиентам запланированы на лето. В России XT6 может появиться к концу году. Цена на кроссовер стартует примерно с 40 000 долларов (2 683 000 рублей).Также в нынешнем году Cadillac пополнит свой модельный ряд кроссовером XT4.

Фото: Пресс-служба Cadillac.
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#Cadillac