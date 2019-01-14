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14.01.2019 14:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК подсчитал ущерб по делу экс-министра финансов Подмосковья

Текст: Наталья Козлова

Следователи Главного управления по расследованию особо важных дел СК России 4 января 2019 года предъявили обвинение в мошенничестве и растрате бывшему заместителю председателя правительства Московской области Алексею Кузнецову, который был экстрадирован компетентными органами Французской Республики. Об этом "Российской газете" рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Фото: СК РФ/ РИА Новости Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов и его сообщники нанесли государству ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей. Фото: СК РФ/ РИА Новости
Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов и его сообщники нанесли государству ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей. Фото: СК РФ/ РИА Новости

- По данным следствия, правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтрастинвест" Кузнецовым и его сообщниками причинен ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей. Легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество.

Фото: пресс-служба СК РФ
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- Подчеркну, что реальная возможность привлечения к уголовной ответственности Алексея Кузнецова - это закономерный результат тесного, плодотворного и последовательного сотрудничества СК России с компетентными органами Франции, в результате которого справедливость наконец восторжествовала. Еще в 2013 году мной лично обсуждались с французскими правоохранителями вопросы уголовного преследования Кузнецова. В последующем уголовная полиция Франции оперативно установила местонахождение обвиняемого и задержала его, причем в ходе следственных действий на территории России Следственным комитетом обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. В числе этого имущества 1357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество.

- Отмечу также, что Судом Высшей Инстанции Парижа вынесен ряд решений, в соответствии с которыми наложен арест на принадлежащие фигурантам уголовного дела отели в Куршевеле, произведения искусства, жилой дом в Сен-Тропе и квартиру в Париже.

- На данный момент к уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова. Так, Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда уже отбывают наказание в местах лишения свободы. Заочно вынесен приговор и Жанне Булах.

Полностью интервью председателя СК России Александра Бастрыкина читайте в номере "Российской газеты" от 15.01.2019

Бастрыкин: В СКР создаются новые специализированные подразделения
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