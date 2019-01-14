Педагог из разрушенного в Шахтах дома вышла на работу, несмотря на ЧП

Пожилая учительница из многоэтажного дома в городе Шахты, где произошел взрыв газа, вышла на работу. Директору школы №25, в которой работала женщина, пришлось настаивать, чтобы педагог вернулась домой.

"Одну учительницу, ей больше 70 лет, я отпустила домой. Она проживает в том доме, она старой закалки и несмотря на ЧП пришла на работу. Но в их подъезде начали эвакуацию, и я ее отпустила домой", - рассказала РИА Новости директор образовательного учреждения Елена Дудкина.

По ее словам, в разрушенном доме также проживали шесть учеников. К счастью, никто из них не пострадал.

А в другой школе №23 разместился пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома №16. Люди обеспечены горячим питанием и медицинской помощью. По словам директора школы Татьяны Шапкиной, размещение в школе людей не повлияло на образовательный процесс.

Напомним, взрыв дома в городе Шахты произошел около шести часов утра. Погибла 35-летняя женщина, пострадали ее муж и маленькая дочка. Судьба четырех человек устанавливается. Семье погибшей будет оказана помощь в размере одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.