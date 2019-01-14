В Шахтах спасатели достали из-под завалов дома кошку

В Шахтах спасатели-альпинисты, которые на высоте разбирают конструкции многоэтажки на улице Хабарова, где взорвался бытовой газ, нашли среди обломков кирпича и строительной арматуры кошку.

"Животное обнаружили спасатели муниципальной службы. Так как кошка не пострадала, то ее вернули хозяевам", - сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора Ростовской области.

В ликвидации последствий техногенной аварии принимают участие более 400 человек и 74 единицы техники. Для того, чтобы конструкции здания не обрушились они укреплены аварийными подпорками. Работы будут вестись круглосуточно. Спасатели разыскивают четырех жильцов дома, где взорвался газ.

По факту трагедии, в которой погибла 35-летняя женщина, а мужчина и ребенок получили ранения возбуждено уголовное дело. Пострадавшие получат материальную помощь из бюджета Ростовской области.