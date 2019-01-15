Чем удивят белорусов традиционные "книжные именины"

Мир творческого интеллекта от Гомера до наших дней сфокусируется в единый межгосударственный кристалл на предстоящей международной книжной выставке-ярмарке, которая в 26-ой раз стартует в белорусской столице с участием 35 стран.

Премьера форума, которая намечена по информации БЕЛТА на 6 февраля, включает в себя и презентацию Альманаха молодой драматургии "Terra poetіca" с участием специального представителя Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Как уже сообщал "СОЮЗ", - это трехсторонний проект творческой интеллигенции славянских стран, в рамках которого при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ реализуются инициативы в сфере науки, искусства и литературы.

Девиз предстоящего форума краток, но точно указывает на его смысл: "Больше, чем книги". Он будет посвящен Году малой родины и II Европейским играм, а также юбилеям классиков белорусской литературы и памятным историческим датам. В рамках программы, которая рассчитана на пять дней, будет представлена и полиграфическая продукция, состоятся традиционные презентации, дискуссии. Посетители смогут посетить "Печатный двор XVI века", а к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков им будет представлена возможность даже собрать "мирный" танк из книг, символизирующий - по словам замминистра информации РБ Игоря Бузовского - мир в Беларуси.

"Каждый желающий сможет принять участие в этой акции. А затем книги, из которых он будет состоять, мы передадим в детские и медицинские учреждения, заинтересованные в пополнении своих библиотек", - пояснил смысл общественной инициативы Игорь Бузовский.

На книжной ярмарке предусмотрено проведение и симпозиума литераторов, который соберет в этом году более 50 писателей из 25 стран. Состоятся многочисленные встречи и автограф-сессии с популярными писателями. "Я уверен, что яркие насыщенные диалоги заинтересуют не только участников встречи, но и всех посетителей выставки", - сказал Бузовский.

Одна из ее основных задач, по словам представителя министерства, - привлечение и обучение специалистов в вопросах поиска новых форм информационной работы. Дискуссионо-образовательные площадки "Краудфандинг и социальные сети. Платформы для поддержки и продвижения книг", смогут превратиться в масштабное поле для разговора широкого круга профессионалов, полагает чиновник.

Впервые ярмарка станет зазывать посетителей не только на площадках выставочного комплекса, но и в книжных магазинах, библиотеках и музеях, будут организованы литературные экскурсии, поэтические маршруты и тематические семинары. Планируется обсудить мировые тенденции в оформлении книг, краудфандинг, литературную критику, работу в социальных сетях и другие вопросы книжной отрасли, уточняет агентство.

Фестиваль печатного слова привлек внимание и национальных рестораторов. В минских кафе запланировано проведение специальных кулинарных торжеств, во время которых в меню включат блюда, описанные в книгах белорусских писателей.

Отдельная программа на выставке разработана и для семейного чтения, в рамках которой состоится презентация детской литературы. Подведут на ярмарке и итоги акции "Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть Беларусь через 10 лет", организаторами которой выступают министерства информации и образования. А студентам и учащимся предложено написать на электронный ящик Мининформа свое видение страны буквально в десяти предложениях.

Кстати, в Минском храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах будет организована в дни "книжных именин" дискуссионная площадка о роли книги в формировании культурологической и духовно-нравственной составляющей развития общества, а также организована тематическая выставка и презентации новых книг.

На выставочной территории, которая превышает три тысячи квадратных метров, будет представлено более трехсот экспонентов. Ожидается, что гостями праздника печатного слова станут около 60 тысяч человек.