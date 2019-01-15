Новости

Мэй заявила о необходимости совершить Brexit 03:49
Вице-адмирал США отметила профессионализм российских военных 03:28
В NASA подтвердили согласие Брайденстайна посетить Россию 02:47
В Канаде 35 школьников отравились угарным газом 02:24
Кандидатуру Иванки Трамп не выдвигали на пост главы Всемирного банка 02:16
Трамп: Я не намерен вводить чрезвычайное положение 01:11
Кольцевой этап "Дакара" сохранил лидерство за экипажем "КамАЗ-мастера" 01:05
Мадуро в четыре раза поднял стоимость криптовалюты петро 00:31
В России вновь выросла средняя максимальная ставка по вкладам банков 00:29
РФ и США проведут консультации по Договору о РСМД в Женеве 00:15
Обнародован текст томоса Константинополя об автокефалии на Украине 14.01.2019
Число жертв "свиного гриппа" в Грузии достигло 17 человек 14.01.2019
Неизвестный подал иск к Дудю и Ивлеевой на 100 млн рублей 14.01.2019
В Японии истребитель США F-16 совершил экстренную посадку 14.01.2019
Крокодил проглотил женщину-биолога во время кормления 14.01.2019
Косачев назвал содержательными переговоры с главой ПАСЕ 14.01.2019
Новая Toyota Supra дебютировала в Детройте и готовится прибыть в Россию 14.01.2019
Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Китае 14.01.2019
Глава МИД Японии выразил надежду на встречу с Лавровым в феврале 14.01.2019
Нобелевского лауреата лишили титулов за слова о связи интеллекта и расы 14.01.2019
Умер всемирно известный физик Михаил Городецкий 14.01.2019
В Шахты для защиты от мародеров стянуты подразделения Росгвардии 14.01.2019
В Москве мать довела до истощения двух девочек 14.01.2019
Скандально известный баскетболист погиб в ДТП на Украине 14.01.2019
Сокращено число спасателей из-за угрозы обрушения в доме в Шахтах 14.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
Что будет с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
Владельцев квартир избавят от двойных платежей за отопление
Владельцев квартир избавят от двойных платежей за отопление
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
15.01.2019 02:16
Рубрика: В мире

Кандидатуру Иванки Трамп не выдвигали на пост главы Всемирного банка

Замглавы по коммуникациям Белого дома Джессика Дитто опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что дочь президента Дональда Трампа Иванка намерена возглавить Всемирный банк. По ее словам, к дочери американского лидера обращались с просьбой "помочь с процессом выдвижения кандидата".

Как сообщает Politico, Иванка Трамп тесно работала с руководством Всемирного банка в последние два года.

СМИ: Иванка Трамп отменила визит в Сеул из-за КНДР

Также сообщалось, что среди претендентов на этот пост - бывший постпред США при ООН Никки Хейли, заместитель министра финансов по международным делам Дэвид Мальпасс и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин. Всемирный банк рассмотрит претендентов до середины февраля и утвердит кого-то на эту должность до середины апреля.

Это должность станет вакантной первого февраля - нынешний глава финансовой организации Джим Ён Ким уйдет в отставку. Официальная причина отставки - желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

Трамп уже подвергался критике за назначение Иванки и ее мужа Джареда Кушнера своими советниками в Белом доме. Ранее появились слухи о возможном назначении Иванки на должность постпреда США при ООН, которые дочь американского лидера опровергла.

В мире США Международные организации Всемирный банк (ВБ)
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора
Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
На территории Киево-Печерской Лавры горит монастырское здание
В Госдуму внесли поправки о системах газовой безопасности в домах
Роскомнадзор прокомментировал ликвидацию Telegram Messenger LLP