Кандидатуру Иванки Трамп не выдвигали на пост главы Всемирного банка

Замглавы по коммуникациям Белого дома Джессика Дитто опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что дочь президента Дональда Трампа Иванка намерена возглавить Всемирный банк. По ее словам, к дочери американского лидера обращались с просьбой "помочь с процессом выдвижения кандидата".

Как сообщает Politico, Иванка Трамп тесно работала с руководством Всемирного банка в последние два года.

Также сообщалось, что среди претендентов на этот пост - бывший постпред США при ООН Никки Хейли, заместитель министра финансов по международным делам Дэвид Мальпасс и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин. Всемирный банк рассмотрит претендентов до середины февраля и утвердит кого-то на эту должность до середины апреля.

Это должность станет вакантной первого февраля - нынешний глава финансовой организации Джим Ён Ким уйдет в отставку. Официальная причина отставки - желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

Трамп уже подвергался критике за назначение Иванки и ее мужа Джареда Кушнера своими советниками в Белом доме. Ранее появились слухи о возможном назначении Иванки на должность постпреда США при ООН, которые дочь американского лидера опровергла.