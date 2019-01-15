Kia объявила дату старта продаж и цены на новый Ceed SW

Продажи универсала Kia Ceed Sportswagon (SW) третьего поколения начнутся в России 28 января. На отечественном рынке автомобиль будет представлен в девяти версиях. Стоимость автомобиля - от 1 084 900 до 1 624 900 рублей. Для сравнения: Ceed SW предыдущего поколения стоит на 15 000 - 15 900 рублей дешевле: от 1 069 000 до 1 609 900 рублей.

Новый универсал получил самый большой в своем сегменте - 625-литровый - багажный отсек. Ceed SW будет доступен с 1,4-литровым бензиновым двигателем Kappa мощностью 100 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической КПП; 1,6-литровым MPI Gamma на 128 л.с. с 6-ступенчатой "механикой" или "автоматом", а также с новым 1,4-литровым силовым агрегатом T-GDI Kappa с турбонаддувом на 140 л.с. с преселективной трансмиссией 7DCT.

Цена на самую бюджетную комплектацию Ceed SW Classic с 1,4-литровым двигателем и 6MT составит 1 084 900 рублей. Комплектация Comfort с 1,6-литровым движком обойдется в 1 114 900 (с "механикой") или 1 154 900 (с "автоматом") рублей.

Версия Luxe будет доступна с 1,6-литровым силовым агрегатом с "автоматом", либо с 1,4-литровым T-GDI с 7DCT по цене от 1 204 900 рублей до 1 284 900 рублей соответственно.

За комплектацию Prestige с аналогичными Luxe сочетаниями двигателя и трансмиссии нужно будет заплатить от 1 264 900 до 1 344 900 рублей.

Версия Premium, укомплектованная полностью светодиодными фарами, стоит 1 484 900 рублей. А максимальная комплектация Premium+ с пакетом DriveWise и системой дистанционного открытия двери багажника обойдется в 1 624 900 рублей.

DriveWise включает в себя систему удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, интеллектуальные круиз-контроль и систему автоматической парковки, ассистента управления дальним светом, автоматическую систему экстренного торможения и распознавания усталости водителя.

Kia Ceed SW третьего поколения собирают на заводе "Автотор" в Калининграде.

Пятидверный хэтчбек Kia Ceed вошел в топ-10 самых популярных новинок 2018 года. Ранее сегодня компания представила самый брутальный кроссовер марки - Telluride.