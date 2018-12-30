Топ-10 автомобильных новинок России 2018 года

"РГ" собрала "горячую десятку" автомобильных новинок России 2018 года. По стечению обстоятельств, практически каждый участник нашего рейтинга является бестселлером отечественного рынка в своем сегменте.

Lada Granta

Одним из главных событий уходящего года на российском авторынке стало расширение вазовского семейства Lada Granta. Фактически в семью Granta перешли модернизированные хэтчбек и универсал Kalina. Продажи расширенного и модернизированного семейства, представленного кузовами седан, лифтбек, хэтчбек и универсал, начались в сентября после дебюта автомобилей на Московском международном автосалоне.

Положение модели Granta на нашем рынке уникально - каждая модификация Granta является самой доступной в своем сегменте. К примеру, за седан Granta в базовой комплектации сегодня просят 419 900 рублей, лифтбек оценен в 436 900 рублей, хэтчбек - в 436 900 рублей, универсал - в 446 900 рублей. Все рестайлинговые исполнения могут похвастать улучшенной эргономикой (перепрофилированными сиденьями, наружной электрокнопки отпирания багажника), улучшенной шумо- и виброакустикой. Начальный 8-клапанный силовой агрегат мощностью 87 л.с. сочетается исключительно с 5-ступенчатой "механикой".

Усовершенствованный топовый 1,6-литровый 106-сильный двигатель работает в связке как с 5-ступенчатой "механикой" с тросовым приводом, так и с доработанным "роботом" АМТ, который получил два новых алгоритма работы - "Ползучий режим" для облегчения движения в пробках и "Зимний режим" для начала движения на второй передаче в ручном режиме. Альтернатива "двухпедальной" версии с "роботом" - Granta c 1,6-литровым 98-сильным бензиновым агрегатом и 4-диапазонным "автоматом" Jatco. Рулевое управление модернизировано в сотрудничестве со специалистами Альянса Renault-Nissan.

Renault Logan Stepway

Французский седан повышенной проходимости создан на базе рестайлинговой модели Logan, от которого отличается клиренсом, увеличенным до 195 мм, мощным обвесом "по кругу", перенастроенной и более длинноходной подвеской, колесами 16-го диаметра в противовес 15-дюймовым аналогам у стандартного Logan, а также более широкой линейкой трансмиссий.

Главная новация в этой сфере - бесступенчатый вариатор, который агрегатируется исключительно с топовым 1,6-литровым 113-сильным бензиновым мотором производства Nissan. Младший 1,6-литровый бензиновый агрегат мощностью 82 л.с. сочетается исключительно с 5-ступенчатой "механикой", "средний" 1,6-литровый 102-сильный бензиновый двигатель - только с 4-диапазонным "автоматом".

Новинка сохранила энергоемкость шасси и плавность стандартного Logan, лишь минимально потеряв в курсовой устойчивости. Можно не беспокоиться и о надежности. Комбинация топового мотора с вариатором проверена на целом ряде моделей, в том числе переднеприводном кроссовере Renault Kaptur. Цены на новинку Renault начинаются от 662 990 рублей с начальным 82-сильным бензиновым мотором и "механикой". Седан с "автоматом" и 102-сильным двигателем оценен в 752 990 рублей. А за новое исполнение с вариатором попросят 787 990 рублей.

Отметим, что все новации, которые получил Logan Stepway (включая вариаторную трансмиссию), выделены также обновленному кроссоверу Sandero Stepway, за который дилеры сегодня просят от 709 990 рублей.

Lada Xray Cross

Новинка Lada Xray Cross имеет статус отдельной модели, но фактически это результат работы над ошибками при создании первого вазовского переднеприводного кроссовера. Lada Xray Cross отличается увеличенным со 195 мм до 215 мм дорожным просветом, 17-дюймовыми колесными дисками, измененной формой бамперов и мощным защитным обвесом. В салоне увеличено пространство для пассажиров заднего ряда, добавлен подогрев руля, внедрена регулировка рулевого колеса по вылету, разработаны новые передние сиденья с развитой боковой поддержкой. Новая модель интересна также тем, что совместила в себе элементы конструкции от Lada Vesta и платформы B0 Renault/Nissan.

На передней оси применена независимая подвеска (аналогичная использованной на Vesta), на задней - полузависимая балка. Важное конкурентное преимущество Xray Cross - система выбора режимов движения Lada Ride Select, пока не доступная больше ни для одной другой модели Lada.

Специальный джойстик Lada Ride Select на панели приборов позволяет включить алгоритмы для преодоления снега, песка и грязи, а также спортивный режим. Автомобиль оснащен также задними дисковыми тормозами и новым электроусилителем руля, который обеспечивает качественный и удобный контроль над автомобилем (при этом количество оборотов от упора до упора уменьшено с 3,3 до 2,9). На старте продаж для Xray Cross выделили вазовский 1,8-литровый 122-сильный бензиновый "шестнадцатиклаппаник", работающий в связке с 5-ступенчатой "механикой" Renault JR5. Для двигателя объемом 1,8 литра в перспективе предложат еще и 5-ступенчатый "робот" АМТ. Цены на Xray Cross варьируются от 729 900 до 888 900 рублей.

УАЗ "Патриот"

Популярность рамного внедорожника УАЗ "Патриот" объясняется набором качеств, делающих эту модель востребованной в российских регионах. За внедорожные характеристики отвечают жестко подключаемый полный привод (Part-Time) с двухступенчатой раздаточной коробкой, управляемой электроникой и опциональной блокировкой дифференциала. Дорожный просвет составляет 210 мм, угол въезда - 35°, угол съезда - 30°.

В виде опции доступен блокируемый задний дифференциал марки Eaton. Базовый бензиновый 2,7-литровый мотор ЗМЗ-40906 выдает 135 л.с. После недавней модернизации линейка пополнилась новым тяговитым 2,7-литровым 150-сильным бензиновым двигателем ZMZ PRO (от УАЗ "Профи"). Появилась также доработанная (более короткоходная) механическая 5-ступенчатая коробка передач, была перенастроена подвеска и улучшена шумоизоляция.

Сцепление от поставщика с мировым именем LUK повысило надежность этого узла и снизило вибрации. Задняя подвеска получила менее жесткие настройки при прежней энергоемкости. В салоне после обновления прописались поручни на стойках, в отделке салона использованы ткани с повышенной износостойкостью.

Цены на исполнение с начальным мотором начинаются с 764 000 рублей, за машину с топовым 150-сильным агрегатом просят 784 000 рублей. А самое дорогое исполнение "Максимум" обойдется в 1 064 000 рублей. Такой автомобиль может похвастаться мультимедийным комплексом с увеличенным сенсорным монитором, многофункциональным рулем, климат-контролем, передними сидениями с увеличенной боковой поддержкой и солидным электропакетом.

Toyota Camry

Седан Toyota Camry восьмого поколения упрочил свое положение на российском рынке, став заметно элегантнее. Автомобиль перебрался на новую модульную архитектуру TNGA, получил более драйверский характер и пополнил список электронных помощников. Хотя модернизированный автомобиль причисляют к бизнес-классу, фактически это сегмент "E" по европейской классификации, читай - в салоне в сравнении с конкурентами очень просторно.

Автомобиль стал длиннее на 35 мм (4 885 мм), шире на 15 мм (1 840 мм) и ниже на 25 мм (1 455 мм). Привлекательности Camry добавил и тот факт, что салон седана утратил консервативные черты. Здесь появилась эффектная центральная консоль, новая приборная панель с семидюймовым цветным TFT-дисплеем и огромный проекционный дисплей (10,5 дюйма). Мультимедийный комплекс Toyota Touch отличается быстрым софтом и симпатичной графикой. Материалы отделки заметно улучшились. Педаль ножного привода стояночного тормоза заменена электронным "ручником". В дорогих модификациях второй ряд сидений не трансформируется и имеет спинку, регулируемую электроникой по углу наклона. В настройке подвески произошла революция. Шасси настроено плотнее, с прицелом на азартную управляемость, но не в ущерб плавности хода.

На более высоком уровне выполнена также шумоизоляция. Автомобиль продается у нас с линейкой из трех бензиновых двигателей: 2,0 л (150 л.с.), 2,5 л (181 л.с.) и 3,5 литра (249 л.с.). Трансмиссия - 6-диапазонный "автомат" и 8-диапазонный "автомат". Запуск производства модели восьмой генерации потребовал модернизации завода в Санкт-Петербурге. В сварочном цеху установили 95 новых роботов, а уровень автоматизации вырос с 30% до 52%. Цены на Camry нового поколения начинаются с 1 521 000 рублей и заканчиваются на отметке 2 429 000 рублей.

Skoda Kodiaq

Сразу оговоримся, Kodiaq появился в России еще в 2017 года (к нам приехали дорогие версии), но по-настоящему россияне смогли оценить автомобиль только после запуска производства кроссовера в Нижнем Новгороде (цены на модель сразу упали). Этот "чех" подкупает прежде всего сбалансированностью качеств. У него самый большой в сегменте салон, который за доплату может быть семиместным. Правда, опциональная "галерка" подойдет лишь невысоким взрослым и детям. По объему багажника Kodiaq также один из лучших в классе.

В семиместной конфигурации отсек вмещает 270 литров, в пятиместной - 720 литров. Очень привлекательный начальный ценник 1 389 000 рублей обеспечивает начальная переднеприводная модификация с 1,4-литровым бензиновым 125-сильным турбомотором и 6-ступенчатой "механикой". В связке с 6-ступенчатым преселективным "роботом" и передним приводом тот же мотор выдает уже 150 л.с.

Для полноприводных Kodiaq выделены тот же 1,4-литровый бензиновый мотор (150 л.с.), 2-литровый 180-сильный бензиновый агрегат (в паре с 6-ступенчатым роботом DSG) и 2-литровый 150-сильный дизель (в связке с 7-ступенчатым преселективом DSG). В "максимальных" комплектациях кроссоверу выделены системы контроля рядности и слепых зон, а также адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, электропривод багажной двери и система кругового обзора. Неудивительно, что цена на топовое исполнение Laurin&Klement с дизельным мотором "кусается" - 2 927 000 рублей.

Hyundai Santa Fe

Кроссовер четвертой генерации отпраздновал мировую премьеру 22 февраля 2018 года на специальном мероприятии в окрестностях Сеула, а в сентябре того же года его начали выпускать на калининградском заводе Hyundai.

Эта новинка стала выглядеть гораздо презентабельней, а отделка салона была серьезно улучшена. Кроме того, по сравнению с предшественником у нового Santa Fe была удлинена колесная база, в связи с этим новая модель выпускается как со стандартным 5-местным, так и с 7-местным салоном. Этот кроссовер в Калининграде производится в комплектациях Family, Lifestyle, Premier с бензиновым атмосферным мотором 2,4 литра, мощностью до 188 л.с. с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. А также в комплектациях Lifestyle, Premier, High-Tech с турбодизельным 2,2-литровым мотором мощностью 200 л.с., который сочетается с 8-диапазонным "автоматом".

Все модификации имеют полный привод HTRAC и оснащаются системой управления HTRAC: распределение крутящего момента между осями контролируется электроникой, что обеспечивает устойчивость машины при самых сложных погодных, климатических и дорожных условиях, на льду, в грязи, на ухабах и крутых виражах. Опционально для модели предлагается задняя подвеска на пневматических элементах, помогающая поддерживать дорожный просвет на одном уровне вне зависимости от степени нагрузки.

Цены на пятиместную модификацию кроссовера начинаются с 1 999 000 рублей, а за топовое семиместное исполнение с наиболее мощным мотором придется отдать от 2 329 000 рублей до 2 699 000 рублей. В "топе" имеется светодиодная оптика, 19-дюймовые литые диски, кожаная отделка салона, медиацентр с 8-дюймовым экраном, система кругового обзора, цифровая комбинация приборов, "автопарковщик", электропривод багажной двери и много других электронных "фишек".

Nissan X-Trail

B конце октября 2018 года Nissan X-Trail в российской спецификации пережил плановую модернизацию. Дизайнеры освежили кроссоверу внешность, подправив бамперы, решетку радиатора и светотехнику (в богатых комплектациях фронтальная оптика теперь адаптивная).

Незначительные внешние изменения претерпел также и салон, где появился руль с подрезанным нижним сектором. Передний пассажир получил возможность регулировать посадку с помощью клавиш, а задние - включать подогрев сидений. Инженеры основательно перетряхнули подвеску. Рестайлинговый кроссовер оснащается более мягкими пружинами и амортизаторами, а от пробоев ходовой страхуют дополнительные пружинные буферы внутри амортизаторов. Усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости эффективнее противостоят кренам. Линейка силовых агрегатов осталась прежней.

Это бензиновые моторы объемом 2 и 2.5 литра на 144 л.с. и 171 л.с. соответственно, а также 1,6-литровый дизель мощностью 130 л.с. Трансмиссии - 6-ступенчатая "механика" и CVT. Список опций безопасности пополнился системами обнаружения препятствий при езде задним ходом (RCTA) и экстренного торможения перед препятствием (FEB).

Начальные и средние комплектации отныне имеют медиасистему с интегрированной графической оболочкой "Яндекс.Авто", а в старших исполнениях сохранилась "мультимедийка" Nissan Connect. Примечательно, что после обновления Nissan удалось удержать цены на модель. Они начинаются с 1 574 000 рублей за переднеприводную модификацию с 2-литровым 144-сильным мотором и "механикой".

Kia Ceed

Пятидверный хэтчбек Kia Ceed дебютировал в марте 2018 года на автосалоне в Женеве, привлекая внимание внешностью в стиле пятидверного купе Stinger и пересмотренными пропорциями - "пятидверка" стала на 23 мм ниже и на 20 мм шире. Новая платформа K2 с полностью независимой подвеской позволила сделать кузов стал более жестким. Шумоизоляция была серьезно усилена. В салоне в зависимости от комплектации вы получите центральный дисплей мультимедиа на 5, 7 или 8 дюймов.

Перепрофилированные сиденья стали более удобными. Материалы отделки - на высоком уровне, процент мягкого пластика очень высок. Пространство для ног задних пассажиров - самое большое в классе, на дефицит пространства по высоте пожалуются только очень высокие седоки.

Изменилась и комбинация приборов. Вместо трех колодцев осталось два. Багажник, который раньше критиковали за скромный объем, увеличился до 395 литров, снизилась также погрузочная высота. Вместе с тем, инженеры основательно перетряхнули подвеску, увеличив клиренс для нашего рынка на 10 мм (до 150 мм), а также перенесли электроусилитель с вала на рулевую рейку, что сулит более острую управляемость.

Список электронных помощников пополнился системами автоторможения, контроля слепых зон, удержания в полосе, распознавания дорожных знаков, помощи при движении задним ходом, ассистентом переключения дальнего света и автопарковщиком. В России Ceed предложили с тремя моторами. Это 1,4-литровый "атмосферник" мощностью 100 л.с., 1,6-литровый "атмосферник" мощностью 128 л.с., а также новый турбированный мотор объемом 1,4 литра, который выдает 140 л.с. и работает в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Самая простая версия "корейца" обойдется в 1 009 900 рублей, а топовая комплектация оценена в 1 519 900 рублей.

Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg третьего поколения стал почти на четверть миллиона рублей дороже кроссовера прошлого поколения. За что просят дополнительные деньги? Прежде всего за внешность, которая стала явно дороже и гламурнее. Среднеразмерный "немец" также заметно увеличился в размерах, при этом сбросив больше центнера, но главное - он пережил техническую революцию. Опциональная пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами варьирует дорожный просвет в диапазоне от 195 до 290 мм. Для заказа доступны активные стабилизаторы, полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами, интеллектуальная светодиодная оптика с изменяемым пучком дальнего света.

В салоне, не уступающем по качеству отделки многим премиальным "одноклассникам", установлена 12-дюймовая виртуальная "приборка" и центральный 15-дюймовый сенсорный экран мультимедиа.

Для Volkswagen Touareg в России доступны на сегодня три двигателя: четырехцилиндровый 2-литровый бензиновый турбоагрегат мощностью 249 л.с., 3-литровый турбодизельный V6 также мощностью 249 л.с. и 3-литровый бензиновый турбированный V6 с отдачей в 340 л.с. Все моторы агрегатируются исключительно с 8-диапазонным гидромеханическим "автоматом" и полноприводной трансмиссией на основе многодисковой муфты.

Автомобиль в базовом исполнении с 2-литровой 249-сильной бензиновой "четверкой" стоит от 3 399 000 рублей, а машина в топовом исполнении (340-сильным V6) потянет уже на 4 879 000 рублей.