Мосгорсуд подтвердил законность ареста генерала СК Дрыманова

Постановление Лефортовского суда от 11 декабря 2018 года о продлении срока заключения под стражей экс-начальника столичного главка Следственного комитета РФ Александра Дрыманова оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия ФСБ в рамках дела о взятках уже продлевал срок содержания в СИЗО Дрыманова до 16 марта 2019 года. Генерал вину не признает, называет обвинения абсурдными, считает, что его оговорил бывший подчиненный - генерал Денис Никандров.

Следователи ФСБ летом прошлого года предъявили генералу обвинение в получении двух взяток. Это статья 290 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, высокопоставленные сотрудники СК получили миллион долларов за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах как "Итальянец". Деньги сотрудники СК позже поделили. Дрыманов, если верить следствию, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч долларов.

Второй эпизод связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за общее покровительство по службе. Об этих деньгах Никандров рассказал в суде по делу экс-главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко. По этому делу Дрыманов проходил свидетелем. Но детали дела неизвестны, следствие ведет ФСБ и особо не откровенничает с прессой.

У Александра Дрыманова по решению суда изъяли найденное имущество. По информации ТАСС, речь идет об одной трети доли двух зданий в Тульской области и земельном участке площадью 4 тыс. кв. м, на котором они находятся.

Напомним, ФСБ задержала Дрыманова после того, как он уволился в начале лета прошлого года по собственному желанию. Дрыманов был заключен под стражу 17 июля, ему может грозить до 22 лет лишения свободы.