Названы страны с самыми красивыми женщинами

Венесуэла названа страной, которая в 2018 году отправила на международные конкурсы красоты самых ярких участниц. Совокупный рейтинг на основе результатов пяти крупнейших мировых форумов составил тематический портал Missosology.

Очки в копилку Венесуэлы принесли Марием Веласко, победившая на Miss International 2018 ("Мисс Интернешнл"), Стефани Гутьерес, ставшая второй на Miss Universe ("Мисс Вселенная"), а также девушки, удачно выступившие в конкурсах Miss Earth ("Мисс Земля"), Miss World ("Мисс Мира") и Miss Supranational ("Мисс Супранешнл").

В топ-5 своеобразного рейтинга стран с самыми красивыми женщинами вошли Филиппины, Мексика, Южная Африка и Вьетнам.

Напомним, Катриона Грей из Филиппин стала обладательницей титула "Мисс Вселенная", мексиканка Ванесса Понс де Леон - "Мисс Мира", а вьетнамская девушка Нгуен Фыонг Кхань - "Мисс Земля". Телевизионный конкурс красоты для фотомоделей Miss Supranational выиграла пуэрториканка Валерия Васкес.

Отметим, что в топ-10 рейтинга также попали Таиланд, Пуэрто-Рико, Индонезия, Колумбия и США, а в топ-20 - Беларусь, занявшая 18-ю строчку.