Озвучена основная версия ЧП в московском метро

Течь, ставшая причиной подтопления в московском метро, могла возникнуть во время строительства второго вестибюля станции "Окружная".

Как сообщили в пресс-службе АО "Мосметрострой", рабочие строили наклонный тоннель (его обычно делают для эскалаторов, - прим. "РГ"). В это время, по всей видимости, вблизи служебной платформы выбило пробку, которая обеспечивает гидроизоляцию. Образовалось отверстие, через которое вода с песком вылилась на пути. Это произошло в правом тоннеле между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". Течь уже удалось устранить.

Сейчас на месте ЧП работы координируют заммэра Максим Ликсутов и начальник метрополитена Виктор Козловский. Движение обещают открыть в ближайшее время.