В Британии запустили процесс вотума недоверия премьер-министру Мэй

Процедура вотума недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй запущена лидером оппозиции, лидером лейбористов Джереми Корбином.

После того, как палата общин вынесла отрицательное решение по предложенному Мэй соглашению с Евросоюзом по Brexit, Корбин внес в парламент предложение о вынесении вотума недоверия. Он назвал провал инициативы "крупнейшим поражением правительства с 1920-х годов" и объяснил его тем, что кабинет Мэй не нашел общий язык с остальными партиями.

"Я вношу предложение об объявлении вотума недоверия (премьер-министру). Оно будет обсуждаться завтра, и парламентарии получат возможность высказать свои взгляды относительно некомпетентности правительства", - приводит слова Корбина РИА Новости.

Ранее сама Мэй заявила о том, что после неудачи с соглашением по Brexit первым делом "необходимо выяснить, доверяет ли парламент по-прежнему правительству". По сути, этот вопрос и может решить обсуждение в палате общин.

Напомним, инициативу кабмина поддержали 202 парламентария, 432 высказались против.