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15.01.2019 08:55
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen представил обновленный Passat

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Премьера Volkswagen Passat состоялась на автосалоне в Детройте.

Немцы изменили внешний облик автомобиля: он получил более массивную решетку радиатора и зауженные светодиодные фары. Но платформа, на которой построен Passat, осталась той же, что у предшественника.

Под капотом автомобиля - 2-литровый турбированный двигатель мощностью 174 л.с., но с увеличенным с 184 до 207 Нм крутящим моментом, в комплекте с шестиступенчатым "автоматом". Подвеска осталась прежней. А вот в интерьере есть приятные изменения. В частности, Passat получил информационно-развлекательную систему MIB II с 8-дюймовым сенсорным экраном и функциями Apple CarPlay и Android Auto.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Как и предыдущая модель, обновленный автомобиль стандартно поставляется с функцией предупреждения о столкновении со впереди идущим автомобилем и экстренным торможением. К этому добавлена новая система мониторинга пешеходов и помощи при парковке в труднодоступных местах. Также в числе стандартных опций - контроль слепых зон, а вот за адаптивный круиз-контроль и помощь в удержании на полосе движения нужно будет доплатить.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Прочие обновления Passat включают увеличение стандартных 17-дюймовых колес до 18 или 19 дюймов (в зависимости от комплектации), аудиосистему Fender, кожаную отделку сидений Nappa и бесключевой доступ с кнопкой запуска.

Ожидается, что версия автомобиля для Европы будет представлена в феврале.

На днях Volkswagen сообщил, что кроссовер Tiguan получил в России версию All Inclusive.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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