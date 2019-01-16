Новый караван мигрантов направился из Гондураса в США

С автовокзала Сан-Педро-Сула в Гондурасе выдвинулась новая группа мигрантов, следующих США. Они планируют присоединиться к новому каравану. Его численность оценивается в несколько сотен человек.

Власти Гондураса повысили меры безопасности на границе, чтобы не допустить неконтролируемого прорыва в соседнюю Гватемалу, передает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп на фоне информации о новом караване мигрантов заявил, что только стена может остановить нелегалов, и призвал прекратить шатдаун. "Только стена сработает. Только стена или стальное заграждение сохранит нашу страну в безопасности", - отметил Трамп в Twitter.

Напомним, причиной шатдауна стали разногласия между президентом и Демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе.

Первый караван из Сан-Педро Сулы вышел в середине октября, в нем насчитывалось до двух тысяч человек. Затем аналогичные колонны стартовали из Сальвадора и Гватемалы. Всем им удалось добраться до границы Мексики и США.