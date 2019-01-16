От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Новости

Кандидат Трампа на должность генпрокурора не будет мешать Мюллеру 03:05
Путин назвал политическим проектом создание "новой церкви" на Украине 02:30
SEC обвинила украинца в хакерской атаке на ее базы данных 02:24
Вандалы разрисовали ограду храма УПЦ на Украине 00:21
Volkswagen и Ford объявили о создании альянса 15.01.2019
Евросоюз расценил как провал голосование по Brexit 15.01.2019
В Британии запустили процесс вотума недоверия премьер-министру Мэй 15.01.2019
В Москве подорожает хлеб 15.01.2019
"Евросеть" окажет помощь семье погибшего сотрудника 15.01.2019
В РПЦ рекомендовали приходам вести странички в соцсетях 15.01.2019
В ДТП под Воронежем погиб директор металлургического комбината 15.01.2019
В Турции завили о намерении купить ЗРК Patriot и С-400 15.01.2019
Опубликован паспорт нацпроекта "Экология" 15.01.2019
Москвичи смогут парковаться бесплатно больше 70 дней в 2019 году 15.01.2019
Водитель в Москве сбил бабушку с внуками на пешеходном переходе 15.01.2019
ЦИК Украины зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты 15.01.2019
В результате атаки террористов в Найроби погибли 7 человек 15.01.2019
Ученые выяснили, как гормоны влияют на возбудителей прыщей 15.01.2019
Российские гандболисты проиграли Бразилии на чемпионате мира 15.01.2019
Албанский язык получил статус второго официального в Македонии 15.01.2019
Названы страны с самыми красивыми женщинами 15.01.2019
Вышел первый трейлер нового "Человека-паука" 15.01.2019
Владимир Путин сменил посла в ЦАР 15.01.2019
Минпросвещения поддержало новый проект по питанию в школах 15.01.2019
В Петербурге прекратили дело об экстремизме за пост в соцсети 15.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
16.01.2019 03:15
Рубрика: Экономика

От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Текст: Ирина Жандарова
Пока у вас есть в собственности квартира, за ее содержание вы должны платить, живете там или нет. Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева. И пояснила подробнее.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Итак, за что вы платите 100 процентов и не можете отказаться?

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Россиянам упростили получение компенсации за капремонт

"За коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды и за отопление. Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, все равно должен отапливаться, - уточнила Разворотнева". А если вы давно не сдавали показания приборов учета, то есть не делали это больше полугода, то вам начинают начислять платежи по нормативу с повышающим коэффициентом. И от этого тоже нельзя отказаться.

А от чего можно отказаться?

"Можете направить заявление на имя той организации, которая выставляет, например, плату за воду, о том, что проживаете по другому адресу. И тогда за воду с вас платежи не будут брать", - советует Разворотнева. То есть, можно не платить за персональное потребление электроэнергии, воды и отведение. Но надо ставить приборы учета, либо подтвердить, что их установка невозможна в этом доме - сейчас требуется документальное подтверждение.

Полностью интервью исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светланы Разворотневой читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика ЖКХ Стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число погибших при взрыве в Шахтах выросло до четырех
Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
В результате атаки террористов в Найроби погибли 7 человек
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей