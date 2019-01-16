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16.01.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Сможет ли курс биткоина снова подняться до 20 тысяч долларов

Текст: Георгий Панин
Михаил Рытик, финансовый аналитик, специально для "Российской газеты":

- На фоне снижения интереса к традиционным рисковым активам инвесторы вновь начали обращать внимание на альтернативные источники инвестиций, в частности, на криптовалюты.

Фото: depositphotos.com
Названы валюты, которые в 2019 году удивят своими курсами

Прошлый год оказался очень тяжелым для цифровых валют, их курсы упали в разы. Такая же тенденция сохранилась и в начале этого года. А нынешнее укрепление криптовалюты - это краткосрочное явление, вызванное позитивной новостью о легализации крипторынка в Малайзии, где был принят закон о криптовалютах.

Вместе с тем, нельзя говорить, что у криптовалют, и, в частности, у биткоина, совсем нет будущего. Например, запуск национальной криптовалюты рассматривают даже в России, где говорят о перспективах появления крипторубля уже буквально через несколько лет.

Тем не менее, курс биткоина во многом зависит от ситуации на рынке традиционных активов. В том случае, когда валютные рынки становятся очень волатильными, инвесторы переключают свое внимание на альтернативные активы, в том числе и на рынок криптовалют.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Рубль признан самой недооцененной валютой

Можно ожидать, что в ближайшей перспективе курс биткоина продолжит падение и может опуститься до 3 тысяч долларов (сейчас он стоит 3671 доллар), однако в перспективах года он может вновь подрасти до уровня 5 тысяч долларов. Вместе с тем, резкого роста курса и возвращения его к историческим максимумам - 20 тысяч долларов - вряд ли стоит ожидать. Вероятно, взлетов криптовалюты, которые наблюдались в предыдущие годы, уже не будет.

На традиционных валютных рынках ситуация следующая. Рубль немного теряет свои позиции по отношению к доллару и евро.

Кроме того, можно говорить, что российская валюта в последнее время слабо реагирует на динамику нефтяных котировок. Несмотря на то, что во вторник мировые цены на нефть пошли вверх, рубль слабо следует за этим восходящим движением. Ранее он также слабо реагировал на снижение нефтяных котировок.

С улиц уберут электронные табло курсов валют

Рубль скорее следует мировой тенденции - на торговых площадках снижается аппетит инвесторов к риску. Это происходит на фоне опасений инвесторов относительно перспектив развития мировой экономики, прежде всего, экономики Китая.

Такие опасения вновь обострились после выхода слабых данных по товарообороту Китая. Вероятно, в ближайшей перспективе курс рубля еще несколько понизится - до 67,5-68 рублей за доллар и 77-77,5 рублей за евро.

Экономика Финансы Валютный рынок Виртуальные валюты Курс рубля
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