В Минске представили первую книгу об истории белорусской государственности

Первый том уникального научного издания "История белорусской государственности. Белорусская государственность: от истоков до конца XVIII в." презентовали в Минске.

"Ученые Института истории Национальной академии наук Беларуси вместе с коллегами из вузов продуктивно и глубоко занимаются исследованием истории белорусской государственности. Разработана концепция, в соответствии с которой мы описываем этот важнейший для нашего народа процесс, рассматривая его в исторической перспективе, в разные периоды. Сегодня мы впервые презентуем первый том обобщенной истории белорусской государственности. В нем отражен период от древности до конца XVIII века", - рассказал директор Института истории Вячеслав Данилович.

Впервые в историографии белорусские ученые проанализировали процессы первоначального заселения территории Беларуси, оформления первых протогосударственных образований (племенных княжений), рассмотрели первые исторические формы белорусской государственности (Полоцкое и Туровское княжества, Киевская Русь, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая). На обширной историографической базе и на основе источников показаны особенности положения белорусских земель в ВКЛ и Речи Посполитой, борьба политической элиты белорусского этноса за государственный суверенитет в XVI-XVIII веках.

"Исторический опыт свидетельствует, что за более чем тысячелетнюю историю формирования белорусской государственности Беларусь никогда не была колониальной территорией. Белорусский этнос, находясь в составе Киевской Руси, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи, всегда выступал как составная часть государственнообразующего процесса. Нам удалось это не только сформулировать, но и показать на основе богатейшего археологического материала, архивов европейских стран, России. Мы не просто толерантный народ, мы народ, который наперекор всем сложностям сохранил свой язык, культуру, традиции, обычаи и обрел свою государственность", - заявил академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси Александр Коваленя.

У первого тома 29 авторов, в числе которых ученые Института истории НАН и представители вузов: Белорусского государственного университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова. Книга вышла в издательстве "Белорусская наука" и уже появилась на полках книжных магазинов.

Всего выйдет пять томов. Второй том будет посвящен периоду, когда белорусские земли входили в состав Российской империи (конец XVIII - начало XX века). Он уже отдан в печать и появится в продаже в начале февраля. В третьей книге будет отражена история белорусской государственности в 1917-1939 годах, в четвертой - период Второй мировой и Великой Отечественной войн и послевоенного восстановления. Пятый том расскажет о событиях с 1954 года до современности. "Таким образом, мы получим целостную, глубокую картину истории белорусской государственности", - отметил Вячеслав Данилович.

Планируется издать пятитомник об истории белорусской государственности также на английском, французском и других языках, передает БЕЛТА.