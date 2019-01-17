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17.01.2019 07:33
Рубрика: В мире

Депутат Рады предупредил о 12-кратном росте цен на газ

Депутат Александр Долженков. Фото: Стрингер / РИА Новости Депутат Александр Долженков. Фото: Стрингер / РИА Новости
Депутат Александр Долженков. Фото: Стрингер / РИА Новости

Депутат Верховной рады Александр Долженков спрогнозировал рост стоимости газа в 2020 году в 12 раз по сравнению с 2013 годом. В настоящее время произошло уже десятикратное подорожание газа.

После повышения цены на газ со следующего года, она составит 12 тысяч гривен за тысячу кубометров. Между тем семь лет назад за газ на Украине платили 0,9 гривны за кубометр.

На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ

Депутат в своем выступлении на YouTube-канале украинского парламента отметил, что из-за роста цены на газ также увеличатся тарифы на отопление и водоснабжение. Долженков добавил, что в стране также в пять раз подорожало электричество.

Напоним, правительство Украины единогласно приняло решение о том, чтобы повысить с ноября минувшего года цены на газ. Рост составил 23,5 процента. Новая цена - 8,5 тысячи гривен или чуть более 300 долларов за тысячу кубометров. Таким образом Киев смог рассчитывать на очередной кредит от Международного валютного фонда.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что повышение цен на газ для населения приведет к "социальному взрыву" на Украине. А лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала рост цен на газ геноцидом украинского народа и пообещала ликвидировать компанию "Нафтогаз" в случае победы в борьбе за президентское кресло.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине
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