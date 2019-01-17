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Disney переснимет своего "Горбуна из Нотр Дама" с живыми актерами

Новости
    17.01.2019, 14:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В рамках масштабной программы по переосмыслению как своей анимационной классики, так и относительного новодела, студия Disney приступает к работе над ремейком "Горбуна из Нотр Дама" (The Hunchback of Notre Dame) - мультфильм 1996 года переснимут с живыми актерами.

Сценарист - уважаемый лауреат премии "Тони" Дэвид Генри Хван ("М. Баттерфляй", "Одержимость", "Король обезьян", "Любовники"), лауреат "Грэмми" Джош Гад ("Красавица и чудовище", голос Олафа в "Холодном сердце") - сопродюсер. По датам и касту пока сведений нет, пишет Deadline со ссылкой на источник. Но фигурирует слух, что Гад может сыграть и главную роль.

Фото: youtube.com
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В основе новой версии - оригинальный мультфильм и, соответственно, роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованный в 1831 году. Который, естественно, для адаптации Disney пришлось смягчить. Натюнинговав пышными музыкальными номерами.

Композиторы проекта - Алан Менкен ("Русалочка", "Аладдин") и Стивен Шварц ("Принц Египта"), работавшие над оригиналом.

Кстати, диснеевский ремейк - не единственное готовящееся новое прочтение драмы Гюго: Идрис Эльба работает для Netflix над адаптацией "Собора", действие которой развернется в наше время, тогда как Питер "Тирион Ланнистер" Динклэйдж занят телесериалом "Квазимодо".

Плюс стоит напомнить, что нас ждут такие перепевки Disney, как "Аладдин" - от Гая Ричи, "Король Лев" - от Джона Фавро и "Дамбо" - от Тома Бёртона. И далее: "Леди и Бродяга" - для собственного стримингового сервиса Disney Plus, "Русалочка" и "Лило и Стич".

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