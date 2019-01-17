Geely показала флагманский купе-кроссовер

Китайская компания Geely частично рассекретила свой первый купе-кроссовер FY11, который призван стать флагманом в модельном ряду бренда. Кроме того, он продемонстрирует свежие подходы марки в создании автомобилей.

Прежде всего, речь идет о новой модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture), совместно разработанной китайцами и входящим в структуру концерна Volvo. Шведы уже успешно применили эту "тележку" для кроссовера XC40, ставшего лучшим автомобилем 2018 года в Европе. В перспективе CMA ляжет в основу новых моделей не только Volvo и Geely, но и премиального суббренда Lynk & Co, который будет широко представлен в Европе.

Кроме того, обращает на себя внимание экстерьер FY11. "Новинка Geely в кузове кросс-купе станет смелым заявлением в фирменном дизайне марки", - так написала пресс-служба российского представительства компании, указав на сходство силуэта машины с хищной кошкой. Отметим, что это не фигура речи - многочисленные дизайн-бюро Geely, работающие под началом Питера Хорбери, действительно олицетворяют свои творения с теми или иными представителями семейства кошачьих.

О моторной гамме официальной информации нет, но, как пишут китайские СМИ, Geely использует двигатель от того же XC40 - полуторалитровый трехцилиндровый бензиновый турбоагрегат, но с другой форсировкой. Не сообщается и о том, когда машина пойдет в серию, но, вполне вероятно, это событие будет приурочено к Шанхайскому автосалону в конце апреля. Что касается российских перспектив FY11, то они пока более чем туманны.