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17.01.2019 02:28
Рубрика: В мире

Лидер КНДР передал Трампу очередное послание

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал своему американскому коллеге письмо, содержание которого не уточняется.

Фото: Korea Summit Press Pool via AP
Ким Чен Ын постарается сделать встречу с Трампом результативной

Уже в эту пятницу в Вашингтоне состоятся переговоры, участники которых обсудят возможности денуклеаризации Корейского полуострова и детали проведения второго в истории саммита лидеров двух стран. Как передает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап, в столицу США отправился заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль.

Напомним, Пхеньян объявил о готовности к полной денуклеаризации в июне 2018 года. А в декабре президент США Дональд Трамп сообщил, что его следующая встреча с Ким Чен Ыном, скорее всего, состоится в январе или феврале 2019 года.

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