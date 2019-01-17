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17.01.2019 19:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Международный арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба Международного арктического форума Фото: Пресс-служба Международного арктического форума
Фото: Пресс-служба Международного арктического форума

Пятый Международный арктический форум в 2019 году пройдет в Санкт-Петербурге, а не Архангельске, как предполагалось прежде. Такое решение принято в четверг, 17 января, на заседании оргкомитета форума "Арктика - территория диалога", которое прошло в Москве под председательством полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Перенос мероприятия в Северную столицу связан с "необходимостью принять значительно большее количество гостей и участников, чем в 2017 году, а также неспособностью гостиничной инфраструктуры Архангельска справиться с возросшей нагрузкой", сообщила пресс-служба форума. Местом проведения станет КВЦ "Экспофорум", где успешно проходил представительный Петербургский международный экономический форум и можно организовать зал для пленарного заседания для 3000 человек. Даты остаются прежними - 9-10 апреля.

Кстати, часть событий в рамках форума все равно состоится в Архангельске. Кроме того, продолжится ранее запланированное благоустройство этого города. "Мы не от форума к форуму живем. У нас задача - развитие арктической зоны и развитие арктической территории. Архангельск - одна из крупных арктических территорий. Все запланированные работы по всем объектам должны быть сделаны", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Участие в форуме, который считается одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне, уже подтвердили 12 стран.

Официальный сайт Международного арктического форума: forumarctica.ru.

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