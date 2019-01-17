Роскомнадзор повторно запросил BBC сведения о соблюдении законов

Роскомнадзор повторно запросил BBC сведения, подтверждающие соблюдение закона, ограничивающего участие иностранного капитала в российских СМИ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"16 января ООО "Бритиш телевижн" предоставило нам ранее запрошенные документы. Однако предоставленная информация не является исчерпывающей, поэтому сегодня в адрес компании направлено повторное требование о предоставлении всех необходимых сведений, подтверждающих соблюдение норм закона об ограничении иностранного контроля распространяемых в России СМИ", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

С 1 января 2016 года вступили в силу поправки "Закона о СМИ", которые ограничивают долю иностранных акционеров в уставном капитале российских СМИ на уровне 20 процентов и запрещают иностранцам выступать учредителями средств массовой информации в РФ. У Роскомнадзора есть сомнения в том, что ООО "Бритиш телевижн", осуществляющее вещание телеканала BBC на территории России, удовлетворяет этим требованиям. 9 января 2019 года ведомство начало проверку компании, которая должна завершиться к концу месяца.

Это не первая проверка компании Роскомнадзором. У надзорного органа были претензии к телеканалу и по поводу контента: в одном из материалов BBC цитировал террориста Аль-Багдади, и сотрудники надзорного органа посчитали это трансляцией "идеологических установок международных террористических организаций".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что проверки в отношении BBC - это зеркальная мера, связанная с вынесением британским медиарегулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания.